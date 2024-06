Azbej Tristan: fontos meggyőzni az európai politikát arról, hogy az üldözött keresztények mellé álljanak

Azbej Tristan hangsúlyozta: a keresztények a világ legüldözöttebb vallási csoportja, a világon több mint 360 millió embert ér diszkrimináció, fenyegetés vagy üldöztetés azért, mert megvallják Jézus Krisztus nevét. – Ez korunk egyik legnagyobb, és egyben legelhallgatottabb humanitárius és emberi jogi válsága – tette hozzá.

Az államtitkár megjegyezte: az a közömbösség vagy tagadás, amellyel a nyugati politikusok többsége az üldözött keresztények ügyéhez állt, azt is mutatja, hová jutott az európai értékrend.

Azbej Tristan kiemelte: a közel-keleti válság rámutat a háború és a béke kérdésére, félmillió ártatlan civil áldozatot gyászolnak Szíriában, és több mint 11 millió szíriai hagyta el otthonát. A fegyveres konfliktus Irakra is rászabadította az Iszlám Államot, a menekültáradat pedig az európai kontinens biztonságát is veszélyezteti. Az államtitkár arról is beszélt: a legvéresebb keresztényüldözés ma Nigériában folyik, az óvatos becslések szerint tavaly négyezer nigériai keresztényt gyilkoltak meg a hitük miatt.

Hölvényi György (KDNP) európai parlamenti képviselő emlékeztetett: már a program kezdetén célként fogalmazták meg az üldözött keresztények hatékony segítése mellett a közöny elleni harcot is. Örömét fejezte ki, hogy a magyar kormány a kezdetektől érzékenységet mutatott az üldözött keresztények iránt, és azóta is a keresztények védelme áll a Hungary Helps program középpontjában. A Faces and Stories (Arcok és történetek) című kötet szerzői – Csudai Sándor, Kurucz Árpád, László Dávid, Somkuti Bálint és Szilvay Gergely – Irak, Szíria, Libanon és Jordánia keresztény közösségeinek a kereszténység megtartásáért folytatott küzdelmét, valamint azt mutatják be, hogyan segíti őket a Hungary Helps programmal Magyarország.

Borítókép: Arcok és történetek könyvbemutató (Fotó: Kurucz Árpád)