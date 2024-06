Elárasztották a közösségi médiát az időjárási katasztrófákról közzé tett videók

A víz nemcsak az utakat, hanem bevásárlóközpontokat, lakóházakat, buszokat és mélygarázsokat is eláraszt. Úgy tudni, hogy már több fa is kidőlt, és több autó is megrongálódott. A közösségi oldalak felhasználói vízesésekkel és fényes villámokkal tarkított felvételeket osztanak meg a város különböző részein. Előzetes tájékoztatás szerint egyelőre senki sem szenvedett az elemektől.

Néhány órával korábban Szintén SHOT Telegram-csatorna számolt be a jekatyerinburgi katasztrofális időjárásról.

Hatalmas felhőszakadás Jekatyerinburgban és a Cseljabinszki területen. A régiókban viharjelzést rendeltek el – írták.

Jekatyerinburg több utcáját elöntötte a víz, a villamosforgalom leállt, és az erős szél több fát is kidöntött a város különböző részein. A regionális rendkívüli helyzetek minisztériuma a SHOT-nak elmondta, hogy nem jelentettek sérülteket.



Borítókép: Még a repülőtér kifutópályáját is elöntötte a víz, és több járat késett (Forrás: Telegram)