Giorgia Meloni: Nem demokrácia, ami Brüsszelben történik

A kormányfő abban reménykedik, hogy a Néppárt tagjai rájönnek, végzetes következményekkel jár, ha továbbra is a baloldalt követik. Olasz lapok arról írtak, Meloni célja, hogy befolyásos szerephez juttassa Itáliát az európai intézményekben. Beszámoltak egyúttal arról is, hogy Ursula von der Leyen két alkalommal is telefonon kerste meg Melonit: az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) szavazataival ugyanis nagyobb biztonsággal elérheti, hogy folytathassa pályafutását az Európai Bizottság élén. Cserébe a helyreállítási és kohéziós alapok biztosi posztját kaphatná meg Olaszország, amelyet Raffaele Fitto töltene be.

A La Repubblica napilap szerint folytatódnak a tárgyalások, Orbán Viktor jövő héten Rómába utazik, hogy egyeztessen Melonival.

Elemzők szerint nem kizárt, hogy a francia választásokat követően Meloni stratégiai szövetségre lép Marine Le Pen pártjával, miközben a Néppárt jobboldali pártjaival is tárgyalásokat folytat. Nicola Procaccini, az ECR európai parlamenti képviselje örömmel jelentette be, hogy tizenegy új konzervatív képviselő csatlakozásával az ECR a harmadik lenagyobb alakulat lett az EP-ben. A párt megszavazta, hogy Carlo Fidanza az Olasz Testvérek delegáció vezetőjeként folytathatja a szolgálatot az EP-ben.

Sarà un onore e un orgoglio guidare in questi cinque anni la più grande delegazione italiana a Bruxelles, che con i Conservatori vuole cambiare finalmente questa Europa portando anche qui il modello Meloni.



Fidanza az Affari Italiani portálnak úgy nyilatkozott, nem sietnek von der Leyen megválasztásával. Öt éve megszavazták, de mára már jelentősen megváltozott a helyzet. Minden Meloni kezében van, aki folyamatos párbeszédet folytat a különböző politikai erőkkel annak érdekében, hogy a jobboldal hangsúlyos szerephez juthasson a jövőben az európai intézményekben.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a dél-olaszországi Savelletriben 2024. június 15-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari)