Itt a fordulat, Washington kezdeményezett tárgyalást Moszkvával

Ritkává vált a kommunikáció Washington és Moszkva között, mióta Oroszország több mint két évvel ezelőtt megtámadta Ukrajnát. Most azonban amerikai kezdeményezésre ismét egyeztetett a két atomhatalom.

Az orosz védelmi minisztérium 2024. június 25-én közreadott képén orosz katonák kelet-ukrajnai állásukban. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)

Lloyd Austin védelmi miniszter kedden telefonon beszélt Oroszország új védelmi tárcavezetőjével, Andrej Belouszovval – közölte a Pentagon.

Ez volt az első telefonhívás az orosz és az amerikai miniszter között azóta, hogy Belouszov májusban Szergej Sojgu helyére lépett.

A tárgyalással kapcsolatban Patrick Ryder a Pentagon sajtótitkára elmondta, hogy Austin a kommunikációs vonalak fenntartásának fontosságát hangsúlyozta az orosz-ukrán-háború közepette is.

Az amerikai fél kezdeményezte egyébként a keddi felhívást.

Fontos a kommunikációs vonalak nyitva tartása

– mondta Ryder.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint Austin és Belouszov beszéltek az ukrajnai helyzetről. Az orosz miniszter pedig a helyzet további eszkalálódásának veszélyére mutatott rá, amelyhez szerinte hozzájárul a Kijevnek nyújtott amerikai katonai támogatás.

A Reuters beszámolójában az is olvasható, hogy az Egyesült Államok és Oroszország védelmi vezetői beszéltek a legutóbbi brutális krími csapás miatt kialakult feszültségről is. Moszkva Washingtont tette felelőssé a Krím-félsziget elleni hétvégi ukrán támadásért, amelynek több halálos áldozata is volt.

Borítókép: Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter 2024. június 25-én a virginiai Arlingtonban. (Fotó: Andrew Harnik / GETTY IMAGES ÉSZAK-AMERIKA / Getty Images az AFP-n keresztül)