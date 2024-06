Több tucat migránst találtak egy járműben

Embercsempészeket tartóztattak le a szerb rendőrök a dél-kelet szerbiai Pirot közelében, a bolgár határtól nem messze. Az ellenőrzés során volt mit látni az egyenruhásoknak, amikor kinyitották a járművet, 67 migráns volt benne – jelentette be Ivica Dacsics belügyminiszter.

Szerbia belügyminisztere, Ivica Dacsics. Fotó: AFP

A szerb miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter arról tájékoztatta a sajtót, hogy a kursumlijai M. T.-t és a prokupljei M. P.-t embercsempészet vádjával tartóztatták le.

A két őrizetbe vett személy kamionja rakterében 67 illegális migránst találtak a hatóságok.

De nem csak Szerbián keresztül próbálkoznak az illegális bevándorlók, hogy az Európai Unió területére jussanak. Mint arról korábban lapunk is beszámolt, óriási gondokat okoz a migráció Montenegróban. Az Adria-parti ország egyes részeit gyakorlatilag ellepték az illegális bevándorlók. A helyiek elmondása szerint a migránsok miatt félnek, rettegnek, a házaikat pedig nem merik pár órára sem üresen hagyni. Arra is volt példa, hogy a bevándorlók üzletekbe és szalonokba törtek be, hogy elvigyék a bevételt, illetve házakat, lakásokat akartak kirabolni.

Korábban a migránsok balkáni útvonala Szerbián át észak felé vezetett a magyar határ irányába. Mióta a Délvidék északi részén fokozták a rendőri jelenlétet, irányt váltottak a bevándorlók.

Amíg a balkáni útvonalon tömegek érkeznek, hogy az Európai Unióba jussanak, az Európai Bíróság kétszázmillió euróra – vagyis nyolcvanmilliárd forintra - büntette Magyarországot, emellett napi egymillió euró – azaz négyszázmillió forint – összegű kényszerítő bírságot is kiszabott, amiért hazánk nem engedi be az illegális migránsokat. Bakondi György szerint példátlan az Európai Bíróság döntése.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en úgy fogalmazott: a döntés azt mutatja, hogy a liberális, baloldali politikai irány mindent megtesz annak érdekében, hogy megtörje Magyarország ellenállását, és hogy Magyarország biztonsági helyzetét a nyugat-európai helyzethez közelítse, ahol késes támadások, politikai feszültségek és terrorcselekmények sokasága tapasztalható.

Borítókép: Migránsok a balkáni útvonalon (Fotó: AFP/NurPhoto/Nicolas Economou)