Újabb szeptember 11. jöhet?

Feltűnő hasonlóság van a 2001. szeptember 11-i terrortámadás előtti időszak és a mostani amerikai helyzet között. A New York-i terrortámadás előtti négy évben az FBI akkori igazgatója legalább tíz alkalommal figyelmeztetett nyilvánosan az al-Kaida jelentette veszélyre. Most, két és fél évtizeddel később pedig a jelenlegi FBI-igazgató, Christopher Wray tesz nagyon hasonló nyilatkozatokat – hívta fel a figyelmet az amerikai Foreign Affairs külügyi kiadvány.

Christopher Wray, a Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI igazgatója (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)

A tekintélyes lap szerint „bár a titkosszolgálati adatokra nem lehet rálátásunk, a hírszerzési és katonai vezetők nyilvános nyilatkozataiból is ijesztő kép rajzolódik ki, amit az amerikai vezetésnek nem szabad figyelmen kívül hagynia”.

Mint arról beszámoltunk, Wray egy tavaly év végi szenátusi meghallgatáson például úgy fogalmazott, hogy a terrorfenyegetettség mértéke az egész 2023-as év folyamán rendkívül magas volt az Egyesült Államokban, azonban a Hamász palesztin terrorszervezet által Izrael ellen október 7-én végrehajtott támadás új szintre emelte azt.

Egy másik meghallgatáson a veszélyeket három fő kategóriába sorolta, ezek a nemzetközi terrorizmus, a belföldi terrorizmus és az államilag támogatott terrorizmus. Mindhárom szintje egyidejűleg emelkedett – emelte ki az FBI-igazgató. A legveszélyesebbek a magányos farkasok és a kis sejtekben működő, könnyen hozzáférhető fegyvereket használó egyének – mondta el Wray márciusban a hírszerzési bizottság előtt. Az igazgató azt is elhintette, hogy az FBI több ilyen személy után nyomoz, részleteket azonban nem árult el.

Különösen komoly fenyegetéssel néznek szembe a zsidó származású amerikaiak.

A vallási indíttatású gyűlölet-bűncselekmények közel 60 százaléka a zsidó közösség ellen irányul

– idézi Wrayt a Daily Mail brit napilap.

Az FBI igazgatója külön felhívta a figyelmet a déli határon ellenőrizetlenül beáramló emberáradat jelentette biztonsági kockázatra is.

Christine Abizaid, az amerikai Nemzeti Terrorelhárítási Központ (National Counterterrorism Center) leköszönő igazgatója egy májusi dohai konferencián annak a véleményének adott hangot, hogy

globálisan megemelkedett a terrorveszély mértéke.

Nem csupán a hírszerzési, de a katonai vezetők is aggódnak. Erik Kurilla, az amerikai Központi Katonai Parancsnokság (CENTCOM) vezetője szerint aggasztó képességekkel rendelkeznek azok a terrorista csoportok, amelyekkel csapatai a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában harcolnak. Az Iszlám Állam és az al-Kaida továbbra is elkötelezett az erőszak mellett, és az előbbi továbbra is legalább ötezer harcossal rendelkezik – tette hozzá a tábornok.

2024 elején mindössze két hét alatt 275 támadást vitt véghez az Iszlám Állam – hozott megdöbbentő példát a terrorszervezet által jelentett veszélyre a katonai vezető.

Az Egyesült Államok Afrikai Parancsnokságának (AFRICOM) parancsnoka, Michael Langley egy szenátusi bizottság előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszak nyugat-afrikai katonai hatalomátvételek „teret adnak az erőszakos szélsőséges szervezeteknek”.

A veszély annyira nyilvánvaló, hogy már a kormány sem tudja letagadni. A képviselőház igazságügyi bizottsága előtt Merrick Garland igazságügyi miniszter úgy fogalmazott, hogy a „fenyegetettségi szint […] óriási mértékben megemelkedett”.

Az Egyesült Államok az elmúlt harminc évben sokat tanult, most viszont a Biden-kormányzat feladata lenne, hogy hasznosítsa a megszerzett tapasztalatokat, és megtegye a szükséges lépéseket – vonja le a következtetést a Foreign Affairs.

