Az Európai Unió korrupt rendszere olyannyira bebetonozott, hogy biztosítja az irányítás fennmaradását a legerősebb klikkeken belül. Mi több, az európai technokraták szemérmetlenül figyelmen kívül hagyták a legutóbbi, június 9-i választásokon tapasztalt jobbratolódást, és helyette úgy tettek, mintha észre sem vennék a változó szelet – jelentette ki véleménycikkében Malgorzata Wolczyk lengyel politikai kommentátor. Erről írt a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A reális és a józan ész talaján álló konzervatív érveket következetesen szélsőjobboldali őrültségnek állítják be, és a szélsőséges címkét mantraként ismételgetik az egész médiatérben. A balliberális blokk így próbálja elszigetelni ezeket a konzervatív erőket az emberektől, hogy szélsőségesnek bélyegzi azokat

– tette hozzá. Az Európai Unió vezetésében történt legutóbbi átrendeződés csak kismértékben változtat a megszokott felálláson: António Costa lett az Európai Tanács új elnöke. Kinevezése mintha azt bizonyítaná, hogy az EU-ban a magas pozíciókat csak azoknak tartják fenn, akik valamikor már bizonyították különleges érzéküket a korrupcióhoz. Malgorzata Wolczyk felidézte, hogy nem is olyan régen Costa ellen korrupció, csalás és befolyással való üzérkedés miatt indult nyomozás, ami valóságos politikai földrengést okozott Lisszabonban.

Eközben még csak néhány hónap telt el, és a mainstream média újságírói máris dicsérő hangnemet ütöttek meg, kezük látszólag kénytelen tapsolni az újonnan kinevezett tisztviselőnek. Valójában szinte lehetetlennek tűnik, hogy megvetést vagy kritikát fejezzenek ki valakivel szemben, akit korrupcióval hoznak összefüggésbe, ha a felvilágosult, tévedhetetlen elit választja ki

– hívta fel a figyelmet a politikai kommentátor.

Costa hosszú éveken át José Sócrates volt portugál szocialista miniszterelnök bizalmi embere volt, akit 2014-ben letartóztattak egy korrupciós botrány kapcsán, amely ártott pártjának és elősegítette az ellenzék felemelkedését. Costa két cikluson át (2007–2011 és 2011–2015) Lisszabon polgármestere volt, majd 2015-ben, Sócrates bukását követően visszatért az országos politikába.

Maga Costa 2023-ban lemondásra kényszerült, miután vizsgálat indult az esetleges érintettsége miatt egy olyan korrupciós összeesküvésben, amely több milliárd eurós, megújuló energiával és lítiummal kapcsolatos beruházási szerződéseket érintett, miközben Portugália Európa legnagyobb lítiumtermelőjeként szolgált. Amikor a rendőrség letartóztatta kabinetfőnökét és több más magas rangú személyt a környezetéből, a legfelsőbb bíróság elkezdett a kormánya más gyanúsítottjaira is összpontosítani. Válaszul Costa kénytelen volt lemondani. Ő fenntartotta ártatlanságát, de elismerte, hogy nem tudja összeegyeztetni a korrupció gyanúját az ország egyik legmagasabb tisztségének betöltésével.

Malgorzata Wolczyk szerint Costa jelölése kapcsán valószínűleg sokat köszönhet szomszédjának, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnöknek, akinek jelentős befolyása volt a tárgyalási pozíciókat illetően. Azt is gyakran mondják, hogy jelöltségét Olaf Scholz német kancellár is támogatta, ami nem lenne meglepő, hiszen a szocialisták megértik egymás érdekeit, és támogatják egymást. Közös nevező továbbá az is, hogy a spanyol miniszterelnök és a német kancellár is korrupciós botrányokba keveredett az elmúlt években, a vádak alól pedig a mai napig nem sikerült teljesen tisztázniuk magukat.

Borítókép: António Costa 2024. március 22-én (Fotó: AFP/John Thys)