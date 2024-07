Belebukott a korrupcióba a demokrata politikus, akár 200 évet is kaphat

A New Jersey állam szenátoraként dolgozó politikus levélben közölte döntését New Jersey kormányzójával, akinek azt is jelezte, hogy lemondása augusztus 20-tól érvényes. A szintén demokratapárti kormányzónak címzett levélben is megerősítette, hogy fellebbez az ítélet ellen, és ha kell, a Legfelsőbb Bíróságig is elmegy.

El senador Bob Menéndez renuncia a su cargo tras haber sido declarado culpable de corrupción.



No te pierdas todos los detalles, esta noche en #CierreDeEdición.https://t.co/rKQyBViydb pic.twitter.com/Hz1AZXlDIP — Noticias EstrellaTV (@NEstrellaTv) July 24, 2024

Lemondása dátumának indoklásául azt hozta fel, hogy a következő négy hét időt ad stábjának a szenátori tisztség rendezett átadására. Az Associated Press (AP) hírügynökségi jelentése ugyanakkor megjegyzi, hogy augusztus 20-a egyben a szenátori tiszteletdíj átutalásának is napja.

Bob Menendez szenátort New York-ban 9 héten keresztül tartott bírósági büntetőtárgyalás nyomán találta bűnösnek az esküdtszék az ellene felhozott 16 vádpontban, amelyek többi között megvesztegetésről, zsarolásról, bűnszervezetről és hivatali hatalommal való visszaélésről szóltak.

Az ügyészség szerint a demokrata politikus készpénzt és aranyrudakat fogadott el üzletemberektől, és az egyiptomi kormány ügynökeként lépett fel szenátusi pozícióját kihasználva. A házkutatás során Bob Menendez ingatlanaiban több százezer dollárnyi készpénzt, valamint aranyrudakat találtak elrejtve.

Az esküdtszék múlt kedden meghozott döntését követően Bob Menendez a bíróság előtt tett nyilatkozatában csalódottságát hangoztatta az ellene született bírósági ítélet miatt, és azt állította, hogy soha nem szegte meg hivatali esküjét, és nem cselekedett külföldi ország ügynökeként sem.

Az ügyben két New Jersey állambeli üzletember, Fred Daibes és Wael Hana is a vádlottak padján ült, akik megvesztegették a törvényhozás felsőházának tagját, az esküdtszék őket is bűnösnek találta. Szintén vádlottként szerepel az ügyben Bob Menendez felesége, akinek esetében betegség miatt felfüggesztették az eljárást.

A bíró az esküdtszék ítéletének kihirdetésekor közölte, hogy a büntetés mértékét október 29-én ismerteti. Az ügyben szereplő bűncselekményekért összesen több mint 200 év büntetés szabható ki.

Borítókép: Bob Menendez amerikai szenátor 2024. július 16-án New Yorkban. (Fotó: Adam Gray / GETTY IMAGES ÉSZAK-AMERIKA / Getty Images az AFP-n keresztül)