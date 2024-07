Egész Európában recseg-ropog a légiforgalmi rendszer, a növekvő forgalom miatt az Eurocontrol hálózatközpontú összefogást sürget

2024 nyara különösen nagy kihívást jelent a légi közlekedés számára az erőteljes forgalomnövekedés, a rendszer telítettsége és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt – nyilatkozták lapunk érdeklődésére az európai légi közlekedés irányítási feladatait ellátó Eurocontrolnál.

Az európai légiforgalmi hálózat nagy részén 10-20 százalékkal nagyobb a forgalom, mint 2019-ben – ez a valaha volt legforgalmasabb év az európai légi forgalom tekintetében

– hívták fel a figyelmet.

Mint kifejtették, 2024 júniusában átlagosan napi 33 671 járat közlekedett a 2023. júniusi 32 010-hez képest, ami 5,2 zsázalékos növekedést jelent.

A késések 2024 júniusában is nőttek 2023 júniusához képest, mégpedig 4,7 millió perccel, ami 1,1 millió perccel több, mint 2023 júniusában.

Ebben a növekedésben nagy szerepe volt az időjárásnak, mivel a 2023. júniusi 1,3 millió percről 2024 júniusára kétmillió percre nőttek az útvonalon tapasztalható időjárási késések.

Ha figyelmen kívül hagyjuk az időjárást és az időjárás okozta hatásokat, a forgalom növekedése ellenére a késések alacsonyabbak, mint 2023-ban

– tették hozzá.

Az Eurocontrol szorosan együttműködik az európai léginavigációs szolgáltatók, légijármű-üzemeltetők, repülőterek és földi kiszolgálók képviselőivel, hogy kezeljék az európai légiforgalmi irányító hálózatban tapasztalható ugrásszerű késéseket.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy mivel a légi közlekedés a nyáron és az elkövetkező években példátlan sebességgel növekszik tovább,

feltétlenül meg kell erősíteni a hálózatközpontú megközelítést és a partnerséget az összes operatív érdekelt fél között, valamint az Eurocontrol hálózatkezelővel, mint az egyetlen megoldással, amely lehetővé teszi a fenntartható fejlődést.

Lapunk is többször írt arról, hogy rengeteg ember életét keseríti meg a légiközlekedési káosz, ami az elmúlt hetekben már számtalan család nyaralását tette tönkre. Többórás, akár többnapos késésekről is szólnak a hírek, miközben az emberek nem tudják, hogy kihez forduljanak.

Gyakorlatilag bármelyik repülőtéren előfordulhatnak késések, rosszabb esetben járattörlések is.

Mintegy hatszáz utas rekedhetett például a svájci Bázel repterén, miután az EasyJet fapados légitársaság három járatát is törölte. Egy kislányával a reptéren ragadt édesanya arról számolt be, hogy mint reptéri dolgozó, tudja jól, hogy nem mindig a légitársaságok hibája a késés vagy a járattörlés, de aggasztónak nevezte, hogy három EasyJet-járatot is töröltek a nap folyamán.

Pedig nem is egyszeri esetről van szó, hiszen a légitársaság a szerda esti és a csütörtök reggeli járatát is törölte. Csütörtök reggel az Athénba és a Frankfurtba tartó gép sem szállt fel Bázelből. Az édesanya elmondta, hogy a légitársaság foglalt nekik szállást, illetve gondoskodott az étkezésükről, arról azonban nem kaptak információt, hogy mikor indulhatnak el végre, mint ahogy nem tájékoztatták őket az ilyenkor járó kártérítés részleteiről sem.

Nem Bázel az egyetlen, ahol problémákat okoznak a járattörlések.

A prágai repülőtér nemrég arról számolt be, hogy az EasyJet járatainak közel fele, a Ryanair gépeinek mintegy 35 százaléka nem tudott időben felszállni, de súlyos a helyzet a Törökországba tartó gépek esetében is – írja az Expats.cz híroldal. A légiforgalmi irányítók sztrájkoltak is, így a megnövekedett utaslétszám mellett ez is problémát okozott.

A karácsonyi időszakban, valamint nyáron mindig megszaporodnak a járatkésések, hiszen ilyenkor van a legtöbb utas, ilyenkor van túlterhelve a rendszer

– ezt már egy magyar pilóta mondta el egy közösségi oldalra feltöltött videóban. Nem az utasok száma azonban az egyetlen probléma. Az alacsony fizetések miatt Európa-szerte kevés a földi kiszolgálószemélyzet, akiknek a munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy a gépek repülni tudjanak. A pilóta állomáshelyén, Düsseldorfban például áprilisban még minden teljesen olajozott volt, most pedig már szinte könyörögni kell, hogy jöjjön már egy kamion, és tankolja meg a gépet – mesélte. Szintén fontos tényező az időjárás, márpedig nyáron bármikor kialakulhat egy zivatarcella, amit a gépeknek ki kell kerülniük, így értelemszerűen még kevesebb járat tud áthaladni az adott légtéren.

Megkerestünk több légitársaságot, és egy tapasztalt pilóta is nyilatkozott olvasóinknak arról, hogy milyen okai is vannak a kialakult légi káosznak.

A Wizz Air légitársaságnál emlékeztettek arra, hogy az elmúlt napok időjárási viszontagságai és „résidőproblémái” nagymértékben érintették a teljes európai légi közlekedést, és így a Wizz Air működését is. Az időjárás megnehezítette a légiforgalmi irányító hatóságok és az Eurocontrol számára a légi forgalom kezelését az egész iparágban, ami jelentős késésekhez és járattörlésekhez vezetett Európa-szerte.

Csak június 26-án több mint 450 ezer percnyi késés adódott össze az európai légtérben, ebből 360 ezer közvetlenül a viharos időjárás miatt. A Wizz Air járatai pedig a június 28. előtti négy hétben több mint 30 ezer percnyi résidőkéséssel többet szenvedtek el, mint a tavalyi azonos időszakban.

Ez a probléma azonban átfogó, amely messze túlmutat a légitársaság hatáskörein

– hívták fel a figyelmet.

Hangsúlyozták: a Wizz Air megfelelően felkészült a nyárra, és minden tőle telhetőt megtett a zökkenőmentes nyári időszak érdekében, azonban úgy tűnik, a légiforgalmi irányítási rendszerek jelentős problémákkal küzdenek ebben a kiemelt időszakban is. Mint fogalmaztak, iparági szereplőként kötelességük felemelni a hangjukat a kialakult helyzettel kapcsolatban, és határozottan kérni a hatóságoktól, hogy haladéktalanul megnyugtatóan rendezzék a légiirányítás problémáit.

A Wizz Air felszólítja az európai államokat, hogy azonnal kezdjék meg légiirányítási rendszereik fejlesztését.

Az Air Atlanta légitársaságnál dolgozó Sebestyén Tamás pilóta, egy Boeing–747-es kapitánya lapunknak nyilatkozva azt mondta, a kialakult helyzetnek több kiváltó oka is van.

A nyaralási szezonban minden légitársaság, minden légtér és repülőtér maximális kapacitással dolgozik. Ez hatványozottan igaz az európai légi forgalomban, amelynek az európai irányításért az Eurocontrol felelős, központi szinten is.

Utóbbinak azért van jelentősége, mert az Eurocontrol az, amely a légitársaságok kérésének megfelelően kiosztja a résidőket (angolul slot time). Ez úgy működik, hogy ha egy járat mondjuk menetidő szerint 12 óra 20 perckor indul, akkor kap egy 12 óra 35 perces résidőt a felszállásra, ami azt jelenti, hogy előtte öt perccel, utána tíz perccel fel kell szállnia, tehát rendelkezésére áll egy 15 perces „időablak” amelyben ez lehetséges.

Amennyiben ez nem sikerül, már egy új részidőt koordinál az adott repülőtér az Eurocontrollal, s ilyenkor általában a sor végére kerül a már amúgy is késő gép, amelynek így akár már két-négy órát, de lehet, hogy még ennél többet is várnia kell

– mondta a pilóta.

A legtöbb probléma pedig azért van a Wizz Airrel, a Ryanerrel és az Easy Jettel stb., mert ezek a cégek az úgynevezett low cost modellben dolgoznak – low cost airlinesnek is nevezik ezeket – tehát maximumra járatják a személyzetüket, a repülőgépeiket és mindenhol 25-30 perces fordulóidővel dolgoznak. Ez a low cost modell Sebestyén Tamás szerint nem nagyon kompatibilis a résidőmodellel.

Budapesten is sok probléma volt az elmúlt hetekben a repülőtéren. Néhány hete a SunExpress Antalyába tartó budapesti járata közel 19 órás késéssel tudott elindulni. Az Eurowings stuttgarti járata a tervezetthez képest négy órával később szállt fel. A gépen több szurkoló is utazott volna a skót–magyar Európa-bajnoki mérkőzésre, azonban a késés miatt lemaradtak arról, hogy élőben láthassák játszani a magyar válogatottat. A Wizz Air néhány nappal ezelőtt Rómából Budapestre tartó járata ugyancsak 19 órát késett, a légitársaság viszont nem mindegyik utasnak akar kártérítést fizetni.

Lapunk kérdésére, hogy mit tesz, illetve mit tud tenni a fogyasztóvédelmi hatóság az utasok védelme érdekében, a Budapest Főváros Kormányhivatala fogyasztóvédelmi hatósága azt közölte, folyamatosan figyelemmel kísérik az eseteket és szükség esetén fellépnek az utasok (fogyasztók) védelmében. Jelenleg 13 hatósági ellenőrzés van folyamatban öt légitársasággal szemben. Ezek a Eurowings, a Ryanair, a Sun Express, a Tailwind Airlines és a Wizz Air – tájékoztattak.

A magyar kormány mindent megtesz, hogy felszámolja az extrém késéseket, és javítson a reptéren rekedtek helyzetén. Vitályos Eszter kormányszóvivő egy interjúban elmondta, hogy az elmúlt hetek és napok légijáratkésései és -törlései egész Európát érintették, így sajnos Magyarországot sem kerülték el.

A kormány azért kért azonnali intézkedést a repülőtér üzemeltetésében, illetve a légiirányításban részt vevő Budapest Airporttól és HungaroControltól, hogy azok a magyar családok és turisták, akik kénytelenek elszenvedni repülőgépük több­órás késését, minél komfortosabb körülmények között tölthessék el a várakozási időt

– tájékoztatott a kormányszóvivő.

A kormány emellett a légitársaságokat is igyekszik rászorítani az utasokkal való tisztességes bánásmódra. A Ryanair például korábban háromszázmillió forintos bírságot kapott, mert tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával megtévesztette a fogyasztókat. Az összeget hosszas jogi huzavona ellenére be kell fizetnie a vállalatnak.

Amit most a légi közlekedésben látunk, az a tűrhetetlen kategória, azon nem lehet nem felháborodni

– mondta Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjúban. A miniszterelnök szerint nemcsak arról van szó, hogy rosszul szervezik, hanem arról is, hogy semmilyen emberséget nem mutatnak a reptéren, a légi közlekedésben, amikor nem mondják meg, mi a helyzet, amikor óriási késések vannak. Mint mondta, ami a repülőtéren történik, az még az állami tulajdonszerzés előtti időszak következménye, és bízik benne, hogy amikor megtörténik a reptér fizikai átvétele, a helyzet javulni fog. Orbán Viktor felszólította az illetékes minisztereket, hogy saját hatáskörükben tegyenek meg mindent a helyzet javításáért, a légiforgalmi irányításért felelős HungaroControl vezetőjét is berendelték.

Borítókép: Utasok egy repülőtéri utasterminálon Thaiföldön (Fotó: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post / Bangkok Post az AFP-n keresztül)