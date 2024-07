Esküvőre rontottak be fegyveresek Franciaországban, egy embert megöltek

Egy 30-as éveiben járó férfi meghalt és többen, ketten súlyosan megsérültek azon a thionville-i török esküvőn, melyre vasárnap hajnalban férfiak hatoltak be, majd tüzet nyitottak a vendégekre – számolt be a The Guardian brit napilap. A lövöldözést követően az elkövetők elmenekültek a helyszínről. Francia lapok tudósításai szerint bandák közötti háború áll a támadás hátterében. Szemtanúk arról számoltak be, a támadók egy terepjáróval érkeztek, automata és sörétes puskákkal felszerelve.

Le mariage attaqué à Thionville était organisé par la "communauté turque".

Trois hommes cagoulés, arrivés en 4x4, ont tiré sur les convives devant la salle, avant de prendre la fuite. Un mort et cinq blessés.

Possible "conflit communautaire". pic.twitter.com/RMncElUtKD — Laurent Obertone (@LaurentObertone) June 30, 2024

Mivel Thionville Németország és Luxemburg közelében fekszik, nem kizárt az sem, hogy nem francia területről, hanem külföldről érkeztek, ebben az ügyben is vizsgálódnak a hatóságok.