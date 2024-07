Miért nincs indíték? – Hallgat az FBI Donald Trump merénylőjéről

Közel egy hét telt már el a Donald Trump elleni merényletkísérlet óta, de egy dologgal még mindig adósak a hatóságok: az elkövető indítékának felderítésével. Sőt szűkszavú nyilatkozataival mintha inkább csak ködösíteni próbálna a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI). Tekintve, hogy az egykori elnököt, republikánus elnökjelöltet vette célkeresztbe a tettes, nehéz elképzelni, hogy ne politikai motivációja lett volna. Akkor miért a bizonytalanság?

Mert a merénylő politikai beállítottsága nem egyértelmű. Thomas Matthew Crooks mindössze húsz esztendős volt, így az előző elnökválasztáson még nem voksolhatott. Habár az amerikai média szerint Pennyslvaniában republikánus szavazóként regisztrált, 2021-ben 15 dollárral támogatta az egyik legnagyobb demokrata szervezetet.

Thomas Matthew Crooks. Fotó: AFP

A hatóságok feltörték a telefonját is, melyben egyaránt találtak képeket Donald Trumpról, Joe Bidenről és más, mindkét oldalhoz tartozó, vezető politikusokról is. Ezeket állítólag az internetről töltötte le, mindenféle fenyegető kontextus nélkül. Keresési előzményeiben pedig szerepelt a demokrata elnökjelölő konvenció, illetve a „depresszió” kifejezés is (bár egyelőre semmi nem utal arra, hogy valóban depressziótól szenvedett volna).

Ezek önmagukban semmit nem bizonyítanak, de felmerül a gyanú, hogy valójában egyik politikussal sem szimpatizált. Szülei pedig állításuk szerint arról sem tudtak, hogy különösebben érdekelte volna a politika.

Ennek viszont ellentmond egykori osztálytársának véleménye, aki a Fox Newsnak úgy nyilatkozott, a fiút nagyon is foglalkoztatta a politika, bár kétségtelenül az összes politikust utálta. Emlékei szerint Thomas Matthew Crooks egy vitájuk során

lehülyézte, amiért hispán létére Donald Trumpot támogatja.

Médiaértesülések szerint az elkövetőt az iskolában meglehetősen sokat cikizték, csúfolták. Egy FBI-ügynök ennek ismeretében úgy vélte, könnyen lehet, hogy valójában a fiatalembert csak hírnévre vágyott, meg akarta mutatni, hogy mire képes. Emlékeztetett rá, hogy Ronald Reagan amerikai elnök merénylőjének, John Hinckley-nek is az volt az indítéka, hogy le akarta nyűgözni Jodie Foster színésznőt.

– Nem veszem be, hogy nincs semmijük! – fogalmazta meg ugyanakkor a sokakban felmerülő aggályt Tim Burchett republikánus képviselő is. A politikus rámutatott, elég nehezen hihető, hogy több mint kétszáz vallomás és 12 ezer felvétel megtekintése után a hatóságok még ne ismernék az indítékot. Figyelmeztetett: ha nem akarják, hogy összeesküvés-elméletek keljenek szárnyra, jobban tennék, ha mielőbb előállnának az igazsággal.

Csakhogy néhány hónappal a novemberi elnökválasztások előtt annak súlyos következményei lehetnének, ha kiderülne, az elkövetőt politikai indítékok vezérelték volna.

Abban a legtöbb szakértő már egyetért, hogy a Donald Trump ellen hergelő médiának és politikának jelentős szerepe lehetett abban, hogy Thomas Matthew Crooks végül fegyvert ragadott.

Joe Biden demokrata elnök éppen néhány nappal a merénylet előtt fogalmazott rendkívül szerencsétlenül úgy, hogy „célkeresztbe” kerül Donald Trump.