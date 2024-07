Reagáltak az oroszok az új amerikai sarkvidéki stratégiára

Reagált Oroszország arra az új amerikai stratégiára, amelynek értelmében az Egyesült Államok fokozná katonai jelenlétét az Északi-sarkvidéken – számolt be róla a TASZSZ orosz hírügynökség. Mint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, Oroszország felelős álláspontot képvisel az Északi-sarkvidékkel kapcsolatban, és hozzájárul ahhoz, hogy a régió ne váljon „a viszályok területévé”.

Oroszország és Kína együttműködése az Északi-sarkvidéken a stabilitás és a kiszámíthatóság légköréhez járul hozzá – szögezte le a szóvivő.

Peszkov szerint a Pentagon frissített stratégiájában konfrontatív magatartás figyelhető meg, az Északi-sarkvidék pedig stratégiai fontosságú régió Oroszország számára.

Az amerikai védelmi minisztérium hétfőn hozta nyilvánosságra frissített északi-sarkvidéki stratégiáját – írja a The Hill amerikai politikai hírportál. Az Oroszország és Kína elleni fellépés jegyében új jégtörő hajókba fektetnének be, regionális bázisokat hoznának létre, sarkvidéki erőket képeznének ki és a szükséges technológiai feltételek megteremtését is előmozdítanák.

Az Egyesült Államok régóta aggódik amiatt, hogy lemarad Oroszország és Kína mögött az Északi-sarkvidéken, különösen mivel Peking és Moszkva közös járőrözést és gyakorlatokat tart a térségben. Oroszország a Pentagon szerint mintegy negyven jégtörővel rendelkezik, míg az amerikai parti őrségnek csak két működő jégtörője van, amelyek várhatóan hamarosan elérik élettartamuk végét.

Ez az új sarkvidéki stratégia fontos előrelépés annak biztosításában, hogy az Északi-sarkvidék most és a jövőben is stabil és biztonságos maradjon

– fogalmazott sajtótájékoztatóján Kathleen Hicks védelmi miniszterhelyettes.

