A németek szerint a kés a felelős az erőszakért

A német szövetségi kormány megállapodott egy biztonsági csomagról a solingeni terrortámadásra válaszul, írja a Junge Freiheit.

Nancy Faeser (SPD, r), szövetségi bel- és belügyminiszter, Marco Buschmann (FDP), szövetségi igazságügyi miniszter és Anja Hajduk (Alliance 90/The Greens), a szövetségi államtitkár. (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

„Ez a precizitásról szól” – mondta Nancy Faeser szociáldemokrata belügyminiszter, aki Marco Buschmann szabaddemokrata igazságügyi miniszterrel (FDP) és Anja Hajduk (Zöldek) gazdasági minisztériumi államtitkárral együtt ismertette az intézkedések részleteit.

A koalíció az iszlamizmus elleni erőteljesebb fellépést, a fegyvertartási törvények szigorítását és a deportálások felgyorsítását tervezi.

„A késeknek nincs helye ünnepeken, sportrendezvényeken vagy hasonló nyilvános rendezvényeken” – hangsúlyozta Faeser. A szövetségi államokat arra is fel kell hatalmazni, hogy további késhasználati tilalmat vezessenek be olyan területeken, ahol magas a bűnözés szintje, mint például a vasútállomásokon.

Az SPD politikusa bejelentette, hogy a koalíció célja a kések használatának általános betiltása a személyszállítás területén, a vonatokon és a buszokon is.

Nancy Faeser (SPD), szövetségi bel- és belügyminiszter biztonsági csomagot mutat be a solingeni késes támadást követően. (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/ Kay Nietfeld)

A rendőrséget arra is fel kell hatalmazni, hogy véletlenszerű ellenőrzéseket végezzen, és a rendőröket fel kell szerelni elektromos sokkolóval. A kormány emellett szigorítani akarja a fegyvertartási engedély követelményeit. Faeser szerint a jövőben a Szövetségi Rendőrségtől, a Szövetségi Bűnügyi Rendőrségtől és a Vámügyi Bűnügyi Rendőrségtől is bekérnek majd adatokat a fegyvertartási engedély kiadása előtt.

A biztonsági csomag célja a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) és az Alkotmányvédelmi Hivatal jogkörének bővítése

Az iszlamizmus elleni küzdelem érdekében a jövőben lehetővé kell tenni a BKA számára, hogy nyilvánosan hozzáférhető forrásokból – például közösségi médiából – származó biometrikus arcadatokat értékeljen. A mesterséges intelligencia használatát is engedélyezni kell. A koalíció a prevenciós projekteket is bővíteni kívánja, különösen az interneten.

Faeser a klubok betiltásával is folytatni kívánja az iszlamista szervezetek elleni fellépést.

A hazalátogatásnak a menekültstátus visszavonásához kell vezetnie

A migrációval kapcsolatban Faeser hangsúlyozta: „Aki nem jogosult védelemre Németországban, annak gyorsabban el kell hagynia hazánkat, konkrétan a szövetségi kormány azt tervezi, hogy nullára redukálja a pénzügyi előnyöket.” A migránsbűnözés miatt a koalíció a jövőben gyorsabban szeretné kitoloncolni az embereket.

„Különösen komolyan vesszük ezt a késsel elkövetett bűncselekmények esetében” – mondta Faeser.

Buschmann igazságügyi miniszter szerint pedig attól is meg kell vonni a menekültstátust, aki alapos indok nélkül utazik hazájába – például rokonlátogatásra.

Anja Hajduk, a Gazdasági és Klímaügyi Minisztérium államtitkára a szigorúbb késtörvényeket is magában foglaló biztonsági csomag bemutatásán beszél a német igazságügyi és belügyminiszterrel Berlinben 2024. augusztus 29-én a solingeni terrortámadás után. (Fotó: AFP/Joerg Carstensen)

Anja Hajduk azonban azt hangsúlyozta, hogy az alaptörvényben nem lesz változás.

„Minden megbeszélésen az is vezérelt bennünket, hogy a menedékjoghoz való alapvető jogot természetesen védeni kell hazánkban” – hangsúlyozta a zöldpolitikus. A szövetségi kormány megpróbál kötéltáncot járni az általános gyanú tagadása és a bűnözés visszaszorítása között.

Olaf Scholz (SPD) kancellár szerdán azt jelentette be, hogy a kialakult helyzet kapcsán tárgyalásokat folytat a Kereszténydemokrata Unióval (CDU) és a szövetségi államokkal is. Lapunk is megírta, hogy Friedrich Merz, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke keményebb migrációs politikát akar, és konkrét követeléseket fogalmazott meg a solingeni támadás után.