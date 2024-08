Az oroszok új önkéntes területvédelmi egységeket hoznak Kurszk védelmére

Elmondása szerint az alakulat fő feladata az lesz, hogy az invázió idején „biztonságot biztosítson” a térségben - jelentette a RBK Ukraine az American Institute for the Study of War (ISW) jelentésére hivatkozva. Szmirnov megjegyezte, hogy a különítmény együttműködik az orosz hadsereggel és a terrorellenes művelet parancsnokságával, amelyek felügyelik Oroszország Kurszki területen folyó akcióit, valamint humanitárius segítséget nyújtanak a határ menti települések lakóinak.

A kormányzó szerint az önkéntesek hat hónapos szerződést írnak alá, képzésen vesznek részt, és megkapják a feladataik ellátásához szükséges fegyvereket. A kurszki terület hatóságai augusztus 24-én tettek közzé toborzási felhívást az osztag számára.

Vitalij Szarancsev ezredes, az ukrán csapatok harkivi csoportosításának szóvivője elmondta, hogy az orosz hatóságok megalakítják a BARSZ-Brjanszk és a BARSZ-Belgorod (BARSZ - Az orosz hadsereg harci tartaléka, - a szerk.) különítményeket is, amelyek az orosz csapatok északi csoportosítását fogják támogatni. Sarantsev becslése szerint a három különítmény összesen 4921 önkéntesből áll majd.

Ezeknek az új önkéntes különítményeknek a megalakítása összhangban van a Kreml azon stratégiájával, hogy elkerüljék a Pokrovszk vagy Toretszk irányában folyó harci műveletekben részt vevő tapasztalt vagy harcképes egységek átcsoportosítását a Kurszki területre. Ennek oka az a félelem, hogy lelassul az orosz támadó műveletek üteme ezeken a magasabb prioritású területeken

- mondták az ISW elemzői.

A jelentés úgy véli továbbá, hogy a Kreml nagymértékben támaszkodik az ukrajnai alacsonyabb prioritású területekről átcsoportosított sorkatonákra és irreguláris erőkre az AFU kurszki régióba való betörése elleni védekezésben - írja az RBK Ukraine.

Borítókép: az orosz és az ukrán hadsereg közötti összecsapások során a határ menti településekről biztonságos területekre evakuált polgárok az oroszországi Kurszk térségében 2024. augusztus 17-én. (fotó: AFP)