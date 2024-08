Az uniós külügyi szolgálat aggodalmát fejezte ki a nicaraguai egyházakat sújtó lépések miatt

A nicaraguai egyházakat, valamint vallási és civil szervezeteket érintő múlt heti bejelentés része annak a törvényi reformnak, amelyet a kormány a nem kormányzati szervezetek feletti ellenőrzés szigorítása érdekében indított.

Szóvivője útján szerdán közzétett, az interneten is elérhető közleményében az uniós külügyi szolgálat az alapvető szabadságjogok biztosításának fontosságára hívta fel a figyelmet és felszólított azok helyreállítására Nicaraguában, majd azt írták: ennek magában kell foglalnia valamennyi politikai fogoly szabadon bocsátását és a nemzetközi emberi jogi szervezetek visszatérését az országba.

„Ismételten hangsúlyozzuk, hogy véget kell vetni a civil mozgástér korlátozásának, és tiszteletben kell tartani az eltérő véleményhez való jogot” – fogalmaztak.

Az uniós külügyi szolgálat végezetül felszólította a nicaraguai hatóságokat, hogy kezdjenek valódi és átfogó párbeszédet valamennyi érdekelt fél bevonásával „jogos követeléseik kielégítése érdekében”.

A nicaraguai belügyminisztérium augusztus 19-én 1500 civil szervezet bezárását jelentette be azzal az ürüggyel, hogy nem hozták nyilvánosságra pénzügyi helyzetüket az elmúlt években, évtizedekben.

A bezárásra ítélt szervezetek között főleg vallási csoportok szerepelnek, de vannak köztük karitatív szervezetek, sportegyesületek, őslakosszervezetek, sőt a sandinista rendszer veteránjainak egyesületei is. A betiltott szervezetek vagyonát az állam elkobozza.

Az újabb rendelettel 5100-ra emelkedett a Daniel Ortega elnök kormánya elleni, több mint 300 halálos áldozattal járó 2018-as tüntetések óta feloszlatott civil szervezetek száma.

Ortega, aki a sandinista forradalom győzelmével került hatalomra az 1980-as években, majd átmeneti szünet után az Európai Unió, az Egyesült Államok és nemzetközi szervezetek által el nem ismert 2007-es választáson lett újra elnök, a rendszerellenes tüntetések támogatása miatt üldözi a katolikus egyházat és a vallási gyülekezeteket, amelyeket egy augusztus 22-i rendelettel adófizetésre is kötelezett. Ugyanezen a napon bejelentették további 150 civil szervezet, többségében nemzetközi és ágazati kereskedelmi kamarák feloszlatását is.