Bizonytalanná váltak az Izrael felé tartó járatok

Hajmeresztő helyzetbe kerültek a Lufthansa légitársaság Münchenből Tel-Avivba tartó járatának utasai: a gép a ciprusi Larnaca repterén szállt le, majd arról tájékoztatták őket, hogy a biztonsági helyzet miatt egyáltalán nem lehet berepülni Izraelbe – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap.

A Lufthansa is törölte izraeli járatait (Forrás: Pixabay)

Ez azonban nem volt igaz. A tel-avivi repülőtér folyamatosan fogadta a járatokat, az izraeli légügyi hatóságok pedig megerősítették, hogy az ország légtere biztonságos, bármilyen kockázat esetén pedig azonnal meghozzák a szükséges intézkedéseket.

Libanonnal ellentétben Izraelre sem az amerikai, sem az európai légügyi hatóságok nem adtak ki biztonsági figyelmeztetést – hangsúlyozták.

Ennek ellenére több légitársaság is járatainak törlése mellett döntött. A Lufthansa-csoport augusztus 9-ig, az amerikai United légitársaság határozatlan ideig nem repül Izraelbe, de járattörléseket jelentett be a Delta, a FlyDubai, az AirIndia és a Baltic Airlines is.

Mindez rendkívül nehéz helyzetbe hozza az izraeli utazókat. A helyi légitársaságok, az El Al, az Israir és az Arkia továbbra is működteti járatait, sőt szükség esetén készen áll továbbiak indítására, hogy megkönnyítse a külföldön rekedtek hazatérését.

Borítókép: A Lufthansa is törölte izraeli járatait (Forrás: Pixabay)