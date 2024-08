Egyre több országban tiltják ki a mobiltelefonokat az iskolákból

Franciaország is csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek korlátozzák az iskolai mobilhasználatot. A nyugat-európai állam mintegy kétszáz iskolájában egyelőre kísérleti jelleggel tiltják meg a mobilhasználatot a 15 év alatti tanulóknak – számol be róla a The Guardian brit napilap. A tanulóknak az iskolába érkezéskor a portán kell leadniuk a készülékeket.

French government to trial ban on mobile phones at school for children under 15 https://t.co/6pXPIeWxgq — Lisa O'Carroll (@lisaocarroll) August 27, 2024

Túl nagy jelentőségre tettek szert a mobiltelefonok a gyermekek életében, és sok mindent háttérbe szorítottak – indokolta a lépés szükségességét a Le Figaro francia napilapnak adott interjújában az Emmanuel Macron francia elnök megbízásából a témában készült tudományos jelentés egyik szerzője, Amine Benyamina professzor. Benyamina szerint tisztességtelen csak a szülők vállára helyezni a felelősséget a gyerekek mobilhasználatáért, és a mobilok, illetve az azokon hozzáférhető tartalmak hatását az alkoholhoz és a drogokhoz hasonlította.

A szakértők a mobiltelefonok teljes mellőzését javasolják 11 éves korig, a közösségi oldalak használatát pedig csak 15 éves kortól engedélyeznék.

Nagy-Britanniában érdekes módon épp az egyik mobilszolgáltató kezdett kampányba a kisgyermekek mobilhasználata ellen, szintén a 11. életévet jelölve meg lehetséges alsó korhatárként. Az ország előző, konzervatív kormánya idén februárban adott ki olyan iránymutatást, amely felhatalmazza az iskolaigazgatókat, hogy a tanítás ideje alatt tiltsák meg a mobilhasználatot. A kormány lépése egyébként az addigra már kialakult gyakorlatot követte.

Hollandia idén januárban lépett a tiltás útjára, és hasonló intézkedéseket hozott Olaszország, Finnország, Svédország, Görögország és Oroszország is. Cipruson szintén felmerült az igény egy hasonló szabályozásra.

Nem csupán Európában ismerik fel a mobilhasználat negatív hatását a gyermekek fejlődésére. Az Egyesült Államokban több állam is fontolgat hasonló lépéseket, de Új-Zélandon is fellépett a kormány a gyermekek védelme érdekében. Ausztráliában eddig Dél-Ausztrália vezette be a tiltást, de vannak kezdeményezések annak az egész országra való kiterjesztésére.

Az UNESCO, az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális kérdésekkel foglalkozó szervezete egy tavalyi tanulmányában mutatott rá, hogy míg a modern technológia vívmányai egy bizonyos pontig segíthetik a gyermekeket a tanulásban, a túlzott használatuk már negatívan hat rájuk.

Borítókép: Mobiltelefont használó kislány (Forrás: Pixabay)