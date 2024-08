Illinois lesz az ötödik állam, amely betiltja a testi fenyítést az iskolákban

Amikor a tilalom hatályba lép, Illinois csatlakozik New Jersey, Iowa, Maryland és New York államokhoz, ezzel megtiltva minden iskolában a fizikai büntetést – emlékeztet a The Independent.

A chicagói demokrata Margaret Croke állami képviselőt az Amerikai Gyermekgyógyászok Szövetségének felhívása inspirálta a kérdés felvetésére, hogy vessen véget ennek a gyakorlatnak, amely a szövetség szerint növelheti a viselkedési vagy mentális egészségügyi problémákat, és károsíthatja a kognitív fejlődést. A szövetség megállapította, hogy aránytalanul többször alkalmazzák a fekete férfiak és a fogyatékkal élő diákok esetében.

„Nem akarom, ha egy gyermek, akár magán vagy állami iskolába jár, olyan helyzetbe kerüljön, hogy testi fenyítést alkalmaznak” – mondta Croke.

Borítókép: illusztráció (forrás: Bricolage/Shutterstock)