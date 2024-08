Elképesztő, mivel vádolja a woke-közösség a spanyol katolikus püspököt

Ebből is látszik, hogy az európai médiát uraló woke-elit milyen távol áll az emberektől és a józan észtől, valamint hogy a baloldali gondolkodás rendre úgy vélte, hogy a természettudományt szövetségesként használhatja a vallással szemben. Ez az eset is arra világít rá, hogy a genderpropaganda olyan messzire ment, hogy ma már a vallás is szövetségese a természettudománynak a woke-őrülettel szemben