Miközben az ukrán nemzet gyászolta a pilóta halálát, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elbocsátotta az ország légierejének vezetőjét, és megígérte az incidens alapos kivizsgálását, beleértve annak lehetőségét is, hogy egy nyugati tisztviselő pénteken felvetette, hogy baráti tűz következménye. egy Patriot rakétaütegből – foglalja össze a The New Yor Times.

A lapnak nyilatkozó két magas rangú amerikai katonai tisztviselő azt állítja, hogy az F–16 lezuhanásának oka valószínűleg nem baráti tűz volt.