A spanyol kongresszus elismerte Venezuela elnökeként Edmundo Gonzálezt

Megszavazta a spanyol kongresszus Edmundo González venezuelai elnökként való elismerését. A Néppárt (PP) kezdeményezésére megtartott voksolás 177 igen, 164 nem szavazat, valamint egy tartózkodás mellett zárult. A Pedro Sánchez vezette szocialisták (PSOE) és szélsőbaloldali szövetségeseik ellene voksoltak.

El Congreso de España reconoce a Edmundo González como Presidente Electo de Venezuela!



Hoy hemos obtenido otra gran victoria más. Avanzamos!



Los venezolanos agradecemos a cada uno de los diputados, de los distintos partidos, que votaron a favor de la Soberanía Popular, la… https://t.co/6CT8ELjil2 pic.twitter.com/ODiXZB1nQ1 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 11, 2024

A kongresszus által elfogadott szöveg kiemeli, hogy ez az elismerés egyebek mellett azon alapul, hogy a venezuelai választási hatóságok továbbra is megtagadják az eredmények közzétételét, miközben az ellenzék által elérhetővé tett, ellenőrizhető jegyzőkönyveken egyértelműen látható González győzelme.

Az alsóház nemcsak az ő legitim elnökként való elismerését követeli, hanem egyúttal felszólítja a baloldali kormánykoalíciót, hogy az európai intézményekben és nemzetközi fórumokon tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 2025. január 10-én Edmundo González hivatalba léphessen venezuelai elnökként.

Azt is követelik, hogy Nicolas Maduro rezsimjét haladéktalanul szólítsák fel a békés tüntetések elleni elnyomás megszüntetésére, valamint minden politikai fogoly szabadon bocsátására. A kongresszus emellett sürgeti a demokrácia védelméért harcoló venezuelai ellenzéki vezetők, köztük María Corina Machado személyes biztonságának garantálását is. Valamint azt is elvárják Pedro Sánchez kormányától, hogy intézkedéseket tegyen azért, hogy a venezuelaiak szavazatát tiszteletben tartsák, és elinduljon egy átmeneti folyamat egy jogokon és szabadságokon alapuló rendszer felé, a július 28-i eredmények elismerésére alapozva.

Celebro que el @Congreso_es reconozca la voluntad del pueblo venezolano y que el nombre de España esté al lado de la democracia.



Ni siquiera el voto en contra del PSOE empaña este gran paso.



A los demócratas venezolanos: no tengan miedo. Luchamos hasta el final. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 11, 2024

A Néppárt elnöke, Alberto Nunez Feijóo örömmel fogadta kezdeményezésük sikerét.

A kongresszus ezzel elismeri a venezuelai nép akaratát és azt is, hogy Spanyolország neve a demokrácia mellett áll. Még a szocialista párt ellenszavazata sem homályosítja el ezt a nagy lépést. A venezuelai demokratáknak üzenem: ne féljenek. A végsőkig harcolunk

– fogalmazott a pártvezető az X-en.

Pedro Sánchez kormányfő nem volt jelen a szerdai szavazáson, mert még Kínában tartózkodott többnapos diplomáciai-gazdasági útján. Pártja azt mondta, hogy azért nem fogadták el a néppárti kezdeményezést, mert az Európai Unió elképzeléseihez igazodva meg kívánják várni az összes venezuelai választási jegyzőkönyv közzétételét és csak ezután foglalnak állást a kérdésben.

Borítókép: Edmundo González (Fotó: AFP)