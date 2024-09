Elégedetlenségük alapján szavaztak a németek

Az én várakozásom az, hogy átmeneti jelleggel, kényszerből, csak a pozíciók megtartása miatt, de egyben marad a kormány, ami viszont a protest hangulatot – aminek most Türingiában és Szászországban tanúi lehettünk –, még növelheti is. Tehát 2025 szeptemberében nagyon komoly földrengés is lehet Németországban