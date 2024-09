Így reagált az olasz sajtó Orbán Viktor és Matteo Salvini találkozójára

Ma délelőtt Budapestre érkezett Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes, infrastruktúráért és kikötőkért felelős miniszter, aki az európai uniós közlekedési miniszterek nem hivatalos találkozóján vett részt. A Liga főtitkára már a múlt héten azt üzente Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, hogy örömmel tér vissza újra Budapestre. Az olasz sajtó szerint egyre szorosabbak és stabilabbak az olasz–magyar kapcsolatok.

A sajtó úgy véli, a két jobboldali politikus közös megoldásokat keres a kontinens kihívásaira.

Nagy várakozás előzte meg Matteo Salvini budapesti látogatását. Az olasz lapok már a reggeli órákban tájékoztattak, hogy a nap folyamán kétoldalú tárgyalásra is sor kerül a magyar kormányfő és a Liga elnöke között.

Az olasz sajtó szerint a két pártvezér közötti találkozó azt bizonyítja, hogy a Magyarország és az Olaszország közötti kapcsolatok egyre szorosabbak. Lapinformációk szerint több mint egy óráig tartott az Orbán Viktor és Matteo Salivini közötti beszélgetés.

A két vezető először négyszemközt tárgyalt, majd a delegációikkal. A találkozón alkalom nyílt a kontinens számára legégetőbb problémák megvitatására. Az Európai Unióra vonatkozó kérdésektől, valamint a két ország közötti együttműködésekről, mint például a trieszti kikötő fejlesztése. Szó esett az Európai Unió előtt álló geopolitikai kihívásokról is, elsősorban az energia, a biztonság és a migrációkezelés problémáiról.

Az olasz lapok arról is beszámoltak, hogy a két jobboldali politikus egyetértett abban, hogy mielőbb meg kell állítani az orosz–ukrán háború okozta öldöklést, ahogyan azt Ferenc pápa is szorgalmazza. Orbán Viktor a palermói bíróságon folyamatban lévő perrel kapcsolatban támogatásáról biztosította a volt belügyminisztert és azt is elmondta, hogy a Fidesz delegációja is részt vesz a Liga pontidai párttalálkozóján október 6-án, valamint a palermói bírósági ügy legközelebbi ülésén Szicíliában október 18-án.

Az olasz lapok Orbán Viktor szavait idézik, miszerint kiváló találkozóra került sor ma Európa legkeresettebb hazafiával.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) fogadja Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettest, infrastrukturális és közlekedési minisztert, a Liga párt vezetőjét a karmelita kolostorban 2024. szeptember 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)