László András: Egy teljesen hiteltelen, cinikus színjátékot láthattunk

Mivel a brüsszeli vezetőknek nem tetszett Magyarország döntése, hogy egyszerűsíti a munkavállalási vízumok kiadását orosz és belarusz állampolgárok számára, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi (LIBE) Bizottság pár órával az ülés kezdete előtt napirendre vette a Nemzeti Kártya programot is. Az ülés után László András a Fidesz–KDNP EP-képviselője, a LIBE Bizottság tagja úgy nyilatkozott, hogy valójában az Európai Bizottság egy olyan ügyet akar felnagyítani, ahol nincsen semmi látnivaló.

A Nemzeti Kártya program kapcsán folytatott levelezés az Európai Bizottság és Magyarország kormánya között már részben lefolyt, és az Európai Bizottság képviselője ma azt mondta, hogy eddig semmilyen bizonyítékot nem találtak az aggályaikra. A különböző európai parlamenti képviselők szegezhették volna a ma feltett kérdéseiket a magyar kormány képviselőjének, Bóka János miniszternek, aki itt volt az Európai Parlamentben

– emelte ki, majd hozzátette: „Kifejezett kérése volt a Patrióták Európáért frakciónak, az én közbenjárásommal, hogy hívják el a magyar kormány képviselőit is, hiszen párbeszédet úgy lehet folytatni, hogyha mindkét fél ott van. Ehelyett többször is kínosan elismételte a bizottság elnöke, hogy a magyar kormányzat nem kért felszólalási lehetőséget. Nem beszélve arról, hogy az elnökség is meghívhatott volna bárkit az ülésre” – mondta László András, majd hozzátette: „Többszörösen olyan kérdések hangzottak el, amelyek egyrészt már a magyar kormányzati levelezésekből, nyilatkozatokból kiderültek, valamint Gál Kinga képviselő asszonnyal közösen kiküldött tájékoztatólevelünkből is. Értelemszerűen vagy nem olvasták el ezt az anyagot a képviselők, vagy úgy tettek, mintha nem ismernék ezeket az információkat, mert semmilyen konkrét kifogást nem tudtak megfogalmazni.”

A képviselő továbbá kitért arra is, hogy elenyésző számú új engedélyről van szó, tehát nincsen olyan nagyarányú beáramlás, mint amivel ijesztget a nemzetközi sajtó, és több nyugat-európai politikus egyaránt. Ezzel szemben viszont a migrációs válságra hosszú ideje nincsen megoldás, és milliók özönlöttek be az elmúlt tíz évben.

Ahogy arról lapunk is beszámolt az Európai Parlament háborúpárti többsége szerint a magyar Nemzeti Kártya program orosz és belarusz állampolgárokra történő kiterjesztése veszélyezteti az EU biztonságát. Bóka János európai ügyekért felelős miniszter a mai sajtótájékoztatón cáfolta ezt az állítást, ugyanis a programban részt vevő állampolgároknak továbbra is szigorú ellenőrzéseken kell átesniük. A miniszter kihangsúlyozta:

A program bevezetése óta csupán tíz orosz és négy belorusz állampolgár kapott nemzeti kártyát, miközben Európa-szerte több mint 720 ezer orosz és 85 ezer belorusz állampolgár tartózkodik.

Hozzátette: „Magyarországon csupán az unióban élő orosz és belarusz állampolgárok egy százaléka él, ezért a hazánk ellen agitáló háborúpárti baloldalnak inkább a többi európai tagállamot kellene vizsgálnia.

László András képviselő elmondása szerint felháborító és dühítő, hogy tíz orosz és négy belarusz állampolgár kérésére az Európai Parlamentben egyórás vitát szánnak, ám ez is mutatja, hogy „egy politikai támadásról van szó Magyarországgal szemben.” Arról is szót ejtett, hogy az ügy közel sem zárult le, mivel a mai ülésen Ylva Johansson belügyi biztos közölte, hogy bár kapott választ az eddigi kérdéseire, újabb levelet küldött az ügyben.

Nyilván, amikor az ember olyan bizonyítékot keres, és olyan kockázatot keres, ami nincsen, akkor azt a végtelenségig lehet keresni

– vélekedett László András.