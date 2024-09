Magyarország részt vesz a Béke barátai nevű csoport alakuló ülésén az ENSZ-ben

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az ENSZ Közgyűlésének napirendjét a héten az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktus uralta, és jól látszik, hogy a világ országainak többsége békét akar.

Van egy nagy globális békepárti többség, ennek Magyarország is a része. Kevés európai ország tartozik ehhez a csoporthoz

– emelte ki, hozzátéve, hogy a globális Dél államainak elegük van abból, hogy egy tőlük több ezer kilométerre lévő háború árát kell fizetniük. Illetve szavai szerint sérelmezik, hogy a transzatlanti közösség folyamatosan önti az olajat a tűzre, és olyan döntéseket hoz, amelyek csak tovább súlyosbítják a helyzetet.

Az egész világnak elege van már abból, hogy Európában nem képesek az európaiak vagy a transzatlanti közösség véget vetni ennek a háborúnak

– mondta. Tájékoztatása szerint ezért Kína és Brazília vezetésével összeül most tizenöt ország, közöttük Egyiptom, Szaúd-Arábia, Törökország, Mexikó, Kenya, Zambia és Kazahsztán, előkészítve itt egy Béke barátai nevű csoport megalakítását. „Úgy döntöttek az ülés kezdeményezői, hogy három európai országot is meghívnak ma délelőtt erre az ülésre, minket, Magyarországot, Franciaországot és Svájcot” – jelentette be.

Az ülésnek az a mondanivalója, hogy az ukrajnai háborúnak nincs megoldása a csatatéren. Az ukrajnai háborút kizárólag tárgyalásokkal lehet megoldani, és minél előbb kezdődnek meg a tárgyalások, annál több emberéletet lehet megmenteni, annál jobban csökkenthető az eszkaláció veszélye, s annál inkább csökkenthető a károkozásnak, a pusztításnak a mértéke

– sorolta. Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország támogatja ezt a kezdeményezést, és készen áll arra, hogy részt vegyen a csoport munkájában. „Annál is inkább, mert a Béke barátai csoport egyik fontos célja az, hogy a kínai–brazil koprodukcióban készített béketerv mentén szorgalmazzon tárgyalásos megoldást az Ukrajnában zajló válságra” – húzta alá. Majd kifejtette, hogy ezen javaslat minden pontja támogatható, így lehetne garantálni, hogy hazánk is biztonságban legyen a háború szomszédságában.