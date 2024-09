Megtámadták a migránsok a spanyol határt Ceutánál + videó

Migránsok százai rohanták le a spanyol határt Ceutánál. A marokkói média pénteken figyelmeztette a hatóságokat, hogy egy bűnbanda a közösségi oldalakon buzdítja az embereket arra, hogy csoportosan próbáljanak meg átjutni Spanyolország területére. Vasárnap éjjel megtörtént az első támadás, több száz fő próbált meg átjutni Marokkóból Spanyolországba, óriási nyomást helyezve előbbi csendőrségére.

Az ügynökök megelőző akciókat is végrehajtottak, például feloszlatták a határ menti hegyen bujkáló kisebb csoportokat, valamint közúti ellenőrzéseket és igazoltatásokat is végeztek. Ennek ellenére egy többségében fiatalokból álló, kétszáz fős csapat kövekkel felfegyverkezve el tudta érni a ceutai határkerítést, majd összecsapásokat robbantott ki a marokkói csendőrökkel. Castillejosban olyan súlyos zavargások alakultak ki, hogy még a helyiek is szolgálatba álltak és segítettek az ügynököknek feltartóztatni a többségében marokkói és szubszaharai férfiakat.

Vasárnap napközben is folytatódtak az illegális határátlépési kísérletek. Információk szerint körülbelül háromszáz-négyszáz migráns indult útnak délelőtt, hogy Ceután keresztül bejusson Európába.

A spanyol hatóságok arról számoltak be, hogy az agresszív támadás ellenére eddig egyetlen migráns sem tudta átmászni a kerítést. Ettől függetlenül időszakosan lezárták a tarajali határátkelőt, hogy megakadályozzák az ottani belépési kísérleteket is. Egyelőre nem tudni, hogy az elővigyázatossági intézkedést meddig tartják fenn, ahogy azt sem, hogy a marokkói hatóságok meddig tudják még féken tartani a közösségi oldalakon verbuválódó, egyre népesebb csapatokat.