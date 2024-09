Osztrák kancellár: többet kell tenni azokért az EU-tagországokért, amelyek a legnagyobb terhet viselik

Görögország határa egyben az unió külső határa is, ezért az Ausztria számára is stratégiai fontosságú. Amikor Görögország ezt a külső határt védi, akkor egyben az osztrák határt is védelmezi – mondta Nehammer, írta meg az MTI.

Hozzátette, hogy továbbra is küzdeni fog Brüsszelben azért, hogy a külső határ védelmére fordított beruházásokat támogassák, mert „ez mindannyiunkat, a közös biztonságunkat szolgálja”.

Abban mindkét vezető egyetértett, hogy Görögország rengeteget tett az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében. Micotákisz kiemelte: nem lehet hagyni, hogy egyes országok a földrajzi helyzetükből adódóan nagyobb terhet viseljenek. Kifejtette, hogy Görögország számára hatalmas anyagi kiadással járt a befogadóközpontok kialakítása, és ebből adódóan több segítség, azon belül nagyobb pénzügyi támogatás járna neki.

Hozzátette azt is, hogy a görög hatóságok mindezt az emberélet tiszteletben tartása mellett teszik.

A görög parti őrség életeket ment, amikor emberek bajba kerülnek. Ugyanakkor nem szabad megengedni, hogy ezek a rettenetes embercsempészek határozzák meg, kik léphetnek Európa területére

– mondta a görög kormányfő.

Szeptemberig idén 32 700 illegális bevándorló érkezett Görögországba az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint. Az újonnan érkezők többsége nem akar görög területen letelepedni, hanem más európai országokba utazna tovább.

A közös sajtótájékoztatón kitértek az EU nyugat-balkáni bővítésére is, leszögezve, hogy ennek mindkét ország számára stratégiai jelentősége van, és ebben a folyamatban mind Ausztria, mind Görögország hídépítő szerepet tölt be. Nehammer hangsúlyozta, hogy a Nyugat-Balkánra teljes egészében európai befolyási övezetként kell tekinteni. Utalt arra, hogy a régióban más befolyási törekvések is jelen vannak, például Kína, Oroszország és az arab világ részéről. Micotákisz szerint a nyugat-balkáni országoknak biztosítani kell a tagság perspektíváját, de a felvétel érdekében nem szabad az EU-nak engedményeket tennie, például a jogállamiság terén.

Borítókép: Karl Nehammer osztrák kancellár (Fotó: AFP)