A Német Rendőrszakszervezet (GdP) több ezer új rendőr felvételére szólított fel, erről ír a V4NA nemzetközi hírügynökség. Mint ismert, Nancy Faeser szociáldemokrata szövetségi belügyminiszter nemrég jelentette be, hogy mától ismét ellenőrzéseket vezetnek be a német határokon. A hivatalos közlés szerint az illegális migrációt akarja visszaszorítani a szövetségi kormány, a valóságban ugyanakkor a hétvégén esedékes brandenburgi tartományi választás miatt döntött így Olaf Scholz kancellár és kormánya. Az emberek ugyanis az utóbbi hónapokban egyre inkább elfordultak a kormánypártoktól, és Brandenburgban is egy újabb vereség elé néznek.