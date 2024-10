Akció egymillió emberért

– Az elmúlt hetekben Libanonban több mint egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát. Az Ökumenikus Segélyszervezet a menekülők ellátásában kíván segítséget nyújtani. Hogyan tudják ezt megtenni Magyarországról?

– Az Act Alliance nevű keresztény hátterű ernyőszervezet részeként dolgozunk most már hosszú évtizedek óta. Ha bármilyen katasztrófahelyzet áll elő a világon bárhol, akkor ezen az ernyőszervezeten keresztül azonnal tudjuk azonosítani azokat a helyi szervezeteket, amelyek már az aktuális krízis előtt is ott dolgoztak a helyszínen, amelyek jól beágyazódtak a helyi közösségbe, és emiatt sokkal gyorsabban, szinte azonnal segítséget tudnak nyújtani. Ez a gyűjtési akció is, amit most hirdettünk, arra fog fókuszálni, hogy a beérkező pénzadományokat eljuttassuk a partnerünk számára, akik ott helyben, azonnal tudnak segíteni a rászorulóknak. Természetesen a koordinációban, a felügyeletben napi szinten részt veszünk mi is, viszont fizikailag a partnerszervezet lesz az, amely segít a rászorulóknak.

Dékány Bence, az Ökumenikus Segélyszervezet közel-keleti regionális koordinátora

– Ezek szerint ez a partnerszervezet segít abban is, hogy fel tudják mérni, hogy mire van szükség, vagy hogy miben tud a leghatékonyabb segítséget nyújtani a segélyszervezet?

– Pontosan így van, de ezek a szükségletek napról napra változnak. Ahogy ön is említette, itt valóban egymillió ember van, aki elhagyni kényszerült otthonát, és azonnali segítségnyújtásra szorul. Ez egy hatalmas szám a mindössze 5,5 milliós országban. Ráadásul ez még egy stabilabb politikai hátterű országban is nagy kihívás lenne, hát még Libanonban, ahol az elmúlt hat évben válság követ válságot: a bejrúti robbantás, a Covid-járvány. Így a helyi kormányzatnak a gazdasági- és politikai lehetőségei is limitáltak arra, hogy egy ilyen mértékű humanitárius helyzetet kezelni tudjanak. Éppen ezért hatalmas szükség van mind a nemzetközi szervezetekre, mind pedig a segélyszervezetekre. Ezért indítottuk el mi is a szolidaritási akciónkat. Úgy láttuk a korábbiakban, hogy a magyar emberek támogatásával hatalmas segítséget tudtunk nyújtani például a török földrengés idején, és azt gondoljuk, hogy valami hasonlóra lenne most is szükség.

– Hogy látják? Valójában mire van a legnagyobb szükség most?

– Most az előzetes felmérés alapján a matracok, takarók a legfontosabbak. Itt a kormányzat átmeneti menedékhelyeket állított fel. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy például egy-egy iskolának a tornatermei.

Az itt lévő szolgáltatások minimálisak vagy nem is léteznek.

A matrac, takaró az alváshoz elengedhetetlen, illetve a mosdóknak is limitált a száma, így higiéniai termékekre is nagyon-nagy szükség van, pont azért, hogy egy esetleges későbbi járványnak a terjedését egy ilyen zsúfolt környezetben meg tudjuk előzni.

– Befogadó közösségeket támogatnak, ez pontosan mit jelent? Hasonlóan kell elképzelnünk, mint egy-egy közösség iskolájának a tornatermét, amit említett?

– Így van. Libanon esetében elmondhatjuk, hogy a lakosok egyelőre nem más országokba menekülnek, hanem a déli, konfliktussal inkább terhelt területekről a biztonságosabbnak vélt, északi területek irányába indultak el. Vagy rokonokhoz, vagy a kormányzat által kialakított menedékhelyekhez fordulnak segítségért.

Emiatt azonban túlzsúfoltság alakult ki, a kormányzat által kialakított helyeken kilencven százalék fölötti a leterheltség. A helyszínen lévő partnerszervezeteinktől pedig olyan információkat kaptunk, hogy a családoknál még súlyosabb a helyzet. Harminc-negyven ember zsúfolódik össze egy lakásban.

– A Middle East Council of Churches a segélyszervezet helyi partnere, velük hogyan vették fel a kapcsolatot? Az ernyőszervezeten keresztül?

– Igen, a genfi székhelyű Act Alliance nevű ernyőszervezetnek mind a két szervezet tagja, ez az ernyőszervezet tud segíteni az azonnali koordinációban. Itt indultak el a kommunikációs csatornák, és egy ideje közvetlenül is kapcsolatban állunk a szervezettel. Napi szinten egyeztetünk arról, hogy mik a legfőbb igények.

– Magyarországról hogyan, milyen formában juttatják el az adományokat Libanonba?

– Most Magyarországról pénzben tudjuk eljuttatni a támogatást, ugyanis az eszközök határokon való átjuttatása egyrészt nehézkesebb, másrészt pedig jóval lassabb, és jelentős költségekkel is járna, amit ehelyett a segélyekre tudunk fordítani. Ezen felül, ha Magyarországon gyűjtenénk eszközöket, adományokat, azok túl sokára érkeznének meg, annál sürgősebb és nagyobb az igény.

– Hogyan tud a humanitárius akció sikeréhez hozzájárulni, aki úgy gondolja, hogy részt venne a segítségnyújtásban?

– A 1353-as számon ötszáz forinttal, a Segélyszervezet.hu oldalon pedig tetszőleges összeggel tudnak adományokkal hozzájárulni az Ökumenikus Segélyszervezet akciójához. Az ide beérkező összeget a partnereinknek juttatjuk el, ők osztják majd szét az adományokat és juttatják el a leginkább rászorulók részére.

