Medvegyev lángoló videóval küldött fenyegető üzenetet az Ukrajnában nyíló német fegyvergyáraknak

Dmitrij Medvegyev, Oroszország Biztonsági Tanácsának alelnöke fenyegető hangvételű üzenetet tett közzé a Telegramon. Az üzenet arra reagált, hogy a német Rheinmetall vállalat megnyitotta első fegyvergyárát Ukrajnában, amely az összesen négy tervezett üzem közül az első.

A TASZSZ hírügynökség megerősítette, hogy az ukrajnai gyár már működésbe is lépett, és jelenleg BMP harcjárművek és harckocsik karbantartásával foglalkozik. A Rheinmetall vezetője, Armin Papperger arról is beszámolt, hogy év végéig a Lynx típusú gyalogsági harcjárművek gyártása is megkezdődhet az üzemben.

Medvegyev erre reagálva azt írta: „Ahogy ígértük, izgatottan várjuk, hogy néhány orosz tűzijátékot lássunk a létesítmény területén.” Ez a kijelentés burkolt fenyegetésként értelmezhető, utalva arra, hogy Oroszország potenciális célpontként tekinthet az új fegyvergyárra.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő, Putyin elnök szövetségese, aki jelenleg az ország biztonsági tanácsának elnökhelyettese, a dél-oroszországi Volgográdi régióban található Prudboy lőtéren (Fotó: AFP)