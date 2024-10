Román demográfiai dráma: Kelemen Hunor a magyar családtámogatási politikát követné

Tíz éven belül a második világháború utáni szintre kerülhet Románia népessége. A döbbenetes iramú népességcsökkenésről és elöregedésről az ENSZ friss jelentése számolt be. A román statisztikai intézet szerint augusztusban is negatív volt a természetes szaporulat az országban, több mint hatezer fővel csökkent a népesség.

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökségének (CIA) két hónappal ezelőtt közölt, a világ 236 országát és területét vizsgáló elemzéséből az derült ki, hogy Románia a hetedik leggyorsabban csökkenő népességű ország a földgolyón.

Veres Valér szociológus, a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem oktatója szerint Romániában csak részlegesen érhető tetten a tudatos népesedés-politika, amely a népességszám megtartására, a belső összetételére, az elöregedésre, és más problémák kezelésére összpontosít. A szakember a Maszol erdélyi portálnak arról beszélt, hogy a történtek a születések számát ösztönző családpolitikai intézkedések, de átfogó koncepció, amely tudatosan figyel az elvándorlásra, a bevándorláspolitikára és annak összefüggéseire, nem körvonalazódott.

Romániában az idei év végén elnök- és parlamenti választásokat is tartanak, a kampányban ugyanakkor kevés szó esik a drámai demográfiai helyzetről. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) államfőjelöltje az egyetlen, aki ezt a témát hangsúlyosan beemelte a kampányába. Több ismert román újságíró dicsérte ezért a magyar jelöltet.

Súlyos problémák

Egy korábbi televíziós interjúban az RMDSZ vezetője a azt mondta, Románia demográfiai problémái rendkívül súlyosak, és senki nem akar erről beszélni.

Ha folytatódik a tendencia, akkor húsz év múlva egy nagy, szép, biztonságos és üres országunk lesz, mert mostanáig több mint ötmillió ember hagyta el az országot, és a tendencia még nem állt meg. Ehhez jön a születési ráta, ami szintén problémás. Ha nem találunk nagyon-nagyon jó választ a demográfiai gondokra, akkor építhetünk annyi autópályát, amennyit csak akarunk, építhetünk, amit csak akarunk. Egy probléma marad: hol lesznek a polgárok, hol lesznek az emberek? Amikor demográfiai gondokról beszélek, valóban úgy gondolom, hogy ez a legsúlyosabb probléma

– mondta a Prima TV műsorában az RMDSZ államfőjelöltje. Kelemen Hunor szerint ennek a problémának a megoldása az állam és az emberek közötti bizalom kérdése. Egy szerdai interjúban arra a kérdésre, hogy mit venne át Orbán Viktor miniszterelnöktől, az RMDSZ vezetője azt válaszolta: a családok támogatásának politikáját.

A katasztrofális demográfiai helyzet néhány nappal ezelőtt a román kormány ingerküszöbét is elérte. Marcel Ciolacu miniszterelnök, aki a nagyobbik kormányzó formáció, a Szociáldemokrata Párt államfőjelöltje is egyben néhány nappal ezelőtt kijelentette a téli megmérettetés után megalakuló új kabinet programjának tartalmaznia kell egy olyan intézkedési tervet is, amely a demográfia helyzetével foglakozik.

