Zelenszkij jelentősen megemelte az államapparátus fizetését

A legmagasabb jövedelmeket a digitális átalakulási minisztérium dolgozói kapják, de más állami hivatalok is kiemelkedő béreket biztosítanak. A legjobban fizető hivatal a közüzemi díjak állami szabályozását végző nemzeti bizottság, ahol az átlagfizetés 112 ezer hrivnya (kb. 1 millió forint), míg a vezetők akár 223 ezer hrivnyát (kettőmillió forint) is kereshetnek havonta. Ezen kívül Ukrajna Monopóliumellenes Bizottságának dolgozói átlagosan 97 ezer hrivnyát vihetnek haza, a vezetőség bére pedig 191 ezer hrivnya. A Miniszteri Kabinet titkárságán dolgozók átlagfizetése 71 ezer hrivnya (630 ezer forint), míg a magasabb pozíciókban lévők havi jövedelme akár 122 ezer hrivnyát (több mint 1 millió forint) is elérhet.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Donald Trump szerint Zelenszkij a történelem legnagyobb üzletkötője.

Látom, Zelenszkij itt van, szerintem Zelenszkij a történelem legnagyobb üzletkötője. Minden alkalommal, amikor eljön az országba [az Egyesült Államokba], hatvanmilliárd dollárral távozik…

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sétál Kamala Harris alelnök mellett (fotó: AFP)