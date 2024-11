Macron és Rutte önálló védelmi víziója: Európa új kihívások előtt?

Emmanuel Macron francia elnök kedden újra sürgette Európa önálló védelmi képességeinek növelését, mondván, „túl sokáig kerültük saját biztonságunk terhét”. A francia elnök Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott párizsi tárgyalásán kiemelte, hogy Európának el kell kezdenie komolyan venni saját biztonságát és független védelmi kapacitások kiépítését. Macron szerint Európa stratégiai autonómiájának megteremtése lehetővé tenné, hogy

többet fektessünk be, építsünk kapacitást és autonómiát az európaiak számára, ugyanakkor megmaradjunk szoros szövetségben nem európai partnereinkkel.

Macron és Rutte egyetértett abban, hogy Donald Trump amerikai elnök újbóli megválasztása megváltoztatja Európa helyzetét, hiszen Trump szkeptikus a NATO kötelezettségeivel kapcsolatban, és egyre inkább hajlik az Ukrajnának nyújtott támogatás csökkentésére.

Macron leszögezte, hogy „semmit sem szabad Ukrajnáról az ukránok nélkül és semmit sem Európáról az európaiak nélkül” eldönteni.

Rutte egy komoly globális fenyegetésről beszélt, amelyet Oroszország egyre szorosabb kapcsolata Kínával, Iránnal és Észak-Koreával jelent.

Oroszország, amely Észak-Koreával, Iránnal és Kínával működik együtt, nemcsak Európát fenyegeti, hanem a békét és a biztonságot is itt, Európában és az indiai–csendes-óceáni térségben, valamint Észak-Amerikában

– mondta Rutte. Szerinte az európai országoknak összefogásra van szükségük, hogy a transzatlanti szövetséget erősítsék és az ukránokat támogassák a konfliktus eszkalálódásának megakadályozása érdekében.

Rutte külön köszönetet mondott Franciaországnak az ukrán hadsereg támogatásáért, amely az Anne of Kyiv nevű ukrán dandárt képezte ki és fegyverezte fel, valamint ígéretet tett arra, hogy Franciaország jövő év elején Mirage vadászgépeket küld Ukrajnának.

Minél többet költünk a védelemre, annál inkább csökkentjük a jövőbeli konfliktusok kockázatát

– tette hozzá a NATO-főtitkár.

A két vezető találkozóján mindemellett szó esett arról is, hogy a közelgő téli időszak különösen megnehezíti majd Ukrajna helyzetét, és hogy a cél most nemcsak Ukrajna támogatása, hanem annak biztosítása is, hogy az ország erősebb tárgyalási pozícióban várhassa a konfliktus esetleges lezárását.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök fogadja Mark Rutte NATO-főtitkárt a párizsi Elysée-palotában 2024. november 12-én (Fotó: AFP)