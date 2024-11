Megdöbbentő biztonsági állapotok a német tömegközlekedésben

Öffentliche Verkehrsmittel werden für Frauen zunehmend unsicher. Allein in Berlin stieg die Anzahl von Sexualdelikten in Bus und Bahn um 260 Prozent in den vergangenen zehn Jahren. Im Jahr 2023 waren es in absoluten Zahlen 391 Delikte. Mehr als einer am … https://t.co/FPkjO53mho