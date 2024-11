Orbán Viktor: Közép-Ázsia a világ egyik leggyorsabban fejlődő térsége

A magyar kormányfő felidézte, hogy 17 évvel ezelőtt járt legutóbb kazah elnök Magyarországon. Önmagában ez is kiemeli Kaszim-Zsomart Tokajev látogatásának fontosságát, aki egy hatalmas országot képvisel az egyik legígéretesebb régióból – mondta.

Hangsúlyozta, a következő 15-20 esztendő világgazdasági fejlődésének egyik kulcstérsége és kulcsországa lesz ez a térség és benne Kazahsztán.

Orbán Viktor felidézte azt is, hogy többször találkozott már Kaszim-Zsomart Tokajevvel. Legutóbbi kazahsztáni látogatása során például a vendéglátók Petőfi Sándor költőről neveztek el egy utcát, amit a magyar közvélemény erős baráti gesztusként fogadott.

Emlékeztetett arra is: a magyarok ősei éppen a mai Kazahsztán környékéről indultak nyugati útjukra. A mostani látogatás ezért nemcsak az üzletről, a jövőről és a fejlődésről szól, hanem a barátságról, a testvériségről, a közös múltról is, aminek nagy jelentősége lesz a következő évtizedekben – jelezte.

Kereskedelemfejlesztés, új energiaforrások és nemzetközi szállítási útvonalak kiépítése: ezek a nagy témák, amelyek uralni fogják a következő két-három évtizedet, és amelyekben a kazahoknak és a magyaroknak vannak közös érdekeik – emelte ki a miniszterelnök.

Nem vagyunk elégedetlenek az elmúlt néhány év fejlődési ütemével

– mondta Orbán Viktor, emlékeztetve arra, hogy tíz év alatt megduplázódott a magyar–kazah kereskedelmi forgalom.

Kazah partnerével úgy értékelték azonban, hogy „ebben a kapcsolatban a perspektíva, a potenciál sokkal nagyobb”, ezért arról állapodtak meg, hogy áttörést, nagyságrendi ugrást hajtanak végre a kazah–magyar gazdasági kapcsolatokban – jelezte.

Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy megállapodtak a magyar és a kazah cégek együttműködésének elmélyítéséről a gyógyszergyártás, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás területén, célként jelölték meg a két főváros közötti légi összeköttetés létrehozását, és egy kazah–magyar befektetési alap létesítéséről is megegyeztek.

Szavai szerint Európa nem tud meglenni energiaimport nélkül, a közép-ázsiai térség és benne Kazahsztán pedig kulcsszerepet játszik ebben, ezért Magyarország és Európa energiabiztonságának jövőjében Kazahsztán stratégiai partner.

Hozzátette, a Mol lassan két évtizede van jelen Kazahsztánban, működik ott sikeresen, a szerdai tárgyalások eredményeképpen pedig lehetőség nyílik jelenlétének növelésére. Kazahsztán hamarosan belevág első nukleáris programjába, ezért Magyarország szakmai és üzleti együttműködést kezdeményezett a nukleáris ipar képviselői között is – jegyezte meg.

Megemlítette azt is, hogy Magyarország évente 250 állami ösztöndíjat ajánl fel kazah diákok számára. Ők nemcsak fontos tudást gyűjtenek össze, hanem egyfajta „aranyhidat” is jelentenek a két ország között a jövő nemzedékének tekintetében – emelte ki.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Magyarország adja az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, ezen időszak alatt pedig mindent megtett a kazah–európai uniós együttműködés gyorsítása érdekében.

Megrendezték az Európai Unió–Kazahsztán Együttműködési Tanács ülését, és közös céljuk, hogy elérjék azt a vízumkönnyítési megállapodást az Európai Unió és Kazahsztán között, amely jelentősen megkönnyítené a kazah emberek Európába érkezését és a kazah–magyar gazdasági és személyes kapcsolatok kiépítését is – mondta a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor és Kaszim-Zsomart Tokajev szerdán közös nyilatkozatot fogadott el a két állam közötti stratégiai partneri viszony létrejöttének tizedik évfordulója alkalmából, a sajtónyilatkozat előtt pedig a két ország képviselői kicserélték a szerdán megkötött kazah–magyar megállapodások dokumentumait.

A Magyarország és Kazahsztán közötti kapcsolatok megerősítésének szükségességéről beszélt Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök is Budapesten, miután tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel. A Kazah Köztársaság elnöke azt mondta, Magyarország Kazahsztán megbízható stratégiai partnere az Európai Unióban. Hozzátette, tartalmas párbeszédet folytatott Orbán Viktorral, és látogatásának fő célja, hogy új lendületet adjon a kazah–magyar kapcsolatoknak.

Emlékeztetett: idén ünneplik a két ország között létrejött stratégiai partnerség tizedik évfordulóját, a tárgyalások során megvitatták ennek jövőjét is.

Felidézte azt is, hogy Kazahsztán harminc évvel ezelőtt nyitotta meg Magyarországon a nagykövetségét, amely az első kazah követség volt Közép-Európában. Azóta a kétoldalú kapcsolataink a lehető legjobb irányba fejlődtek – hangsúlyozta. Elmondta, hogy a mostani találkozón közös nyilatkozatot fogadtak el Magyarország és Kazahsztán között, ami szerinte mindkét nép érdekét szolgálja. Külön figyelmet szentelnek annak, hogy növeljék a kétoldalú kereskedelem volumenét.

Kaszim-Zsomart Tokajev azt mondta, a Magyarország és Kazahsztán közötti kereskedelem volumene évről évre növekszik, tavaly 9 százalékkal emelkedett az előző évhez képest.

A következő mérföldkő az lesz, ha elérik az egymilliárd dolláros kereskedelmi forgalmat a két ország között

– közölte.

A kazah elnök kitért arra, hogy 2005 óta 370 millió dollár értékben történt magyar tőkebefektetés országában. Elmondta, a nap folyamán találkozott magyar nagyvállalatok, a Mol, az OTP, a Richter képviselőivel; három telephelyről írtak alá megállapodást különböző cégekkel 62 millió dollár értékben.

Az államfő szerint élénkíteni kell a gazdasági kapcsolatokat, fokozni kell az együttműködést a ritkaföldfémek, a vízgazdálkodás és a mezőgazdaság területén, meg kell erősíteni a kapcsolatokat a digitalizáció, az energetika és a szállítmányozás, valamint a közlekedés terén is.

Kaszim-Zsomart Tokajev kiemelte, együttműködési megállapodás született Budapesten a Transz-Kaszpi közlekedési folyosó kapcsán, amely óriási gazdasági lehetőségeket biztosíthat, a dokumentum pedig lehetővé teszi, hogy infrastrukturális, logisztikai fejlesztéseket hajtsanak végre.

A jövőben tízmillió tonna árucikket szállítanak majd ezen az útvonalon, az Ázsiából Európába irányuló forgalom 85 százaléka ezen az úton érkezik majd – mondta.

Szólt arról is, hogy a magyar–kazah kapcsolatok mélyen gyökereznek, „a középkorban ez a régió volt a kipcsakok utolsó mentsvára”. A kazah elnök elmondta, a magyar csapat részt vett idén a Nomád világjátékokon Asztanában. Ez mutatja, hogy a civilizációnk gyökerei, illetve a történelmi gyökereink közösek – vélekedett. Beszélt arról is, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően több ezer kazah fiatal tanul ösztöndíjjal Magyarországon.

Fontosnak nevezte a többoldalú kapcsolatok erősítését is az ENSZ, a türk államok szervezetének, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek a keretein belül.

Orbán Viktor aktívan részt vesz a türk államok szervezetének munkájában, „nagyon nagyra értékeljük hathatós tevékenységét”, amelynek segítségével fokozódik a türk integráció – fogalmazott.

Kaszim-Zsomart Tokajev arra szintén kitért, hogy a két ország azonos állásponton van a különböző globális kihívásokkal kapcsolatban is. Jelezte, alig várja, hogy jövőre hivatalos látogatáson fogadhassa Kazahsztánban a magyar miniszterelnököt.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) búcsúztatja az állami látogatásáról elutazó Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnököt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2024. november 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)