Óriási bukta: Taylor Swift szomorú lehet

Taylor Swift, a 14-szeres Grammy-díjas énekesnő hamarosan Drake szülővárosába érkezik. November 14. és 23. között hat (!) alkalommal lép fel az Eras Tour keretében a torontói Rogers Centre-ben, Gracie Abrams előzenekarával.

Swift az Instagram-oldalán osztotta meg izgatottságát:

Következő állomás: végre újra láthatom szeretett kanadai rajongóimat!! Hamarosan találkozunk a 6 torontói koncerten!

– írta az énekesnő, aki utoljára 2018-ban járt Kanadában.

A New York Post beszámolója szerint a jegyárak az utolsó pillanatban drasztikus csökkenést mutatnak. A legolcsóbb jegyek jelenleg 1332 dollártól (kb. 465 ezer forint) kezdődnek a Vivid Seats oldalán, ami több mint 750 dollárral alacsonyabb, mint négy nappal korábban volt. A többi koncert jegyei 1416 és 1601 dollár között mozognak.

Ez a jelentős árcsökkenés nem egyedi eset: hasonló tendencia volt megfigyelhető Miami, New Orleans és Indianapolis állomásokon is az elmúlt hónapban. A szakértők szerint érdemes lehet még várni, mert további árcsökkenés is várható.

Swift a koncerteken várhatóan előadja legújabb, „The Tortured Poet's Department” című albumának dalait is. A 45 számból álló lista végigvezeti a rajongókat az énekesnő teljes karrierjén, a „Lover”-től egészen a „Midnights” albumig.

A torontói koncertek időpontjai:

November 14., 15., 16. (csütörtök, péntek, szombat)

November 21., 22., 23. (csütörtök, péntek, szombat)

Borítókép: Taylor Swift (Fotó: Getty Images/Kevin Mazur)