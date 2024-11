Orosz rulettet játszik a Nyugat, Biden kirobbantaná a világháborút

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin elnök november 21-i televíziós beszéde egyértelmű üzenet volt a Nyugatnak: Oroszország rendelkezik a képességekkel, hogy katonailag válaszoljon a kihívásokra. A beszéd az Oresnyik hiperszonikus rakéták bevetését követően hangzott el, amelyet Moszkva egy ukrán védelmi létesítmény elleni támadásra használt, írja a TASSZ orosz hírügynökség.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Fotó: AFP

Rjabkov hangsúlyozta, hogy Oroszország a nemzeti biztonsági érdekeit minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítani fogja. Ez a kijelentés viszont a nyugati országok számára egyértelmű fenyegetésként értelmezhető, amely a további eszkaláció veszélyére hívja fel a figyelmet.

Putyin elnök rámutatott, hogy az USA és a NATO szövetségesei jóváhagyták a távolsági, nagy pontosságú fegyverek használatát, mielőtt amerikai és brit rakéták orosz katonai létesítményeket támadtak meg Kurszk és Brjanszk határ menti régióiban. A válaszlépésként indított Oresnyik rakéta támadása pedig egyértelmű üzenetet küld: Oroszország nem fogja tétlenül nézni, ha az érdekeit veszélyeztetik.

Ez a helyzet rendkívül feszült nemzetközi viszonyokat teremt. A nyugati szövetségesek támogatása Ukrajnának egyre nagyobb kockázattal jár, és a további eszkaláció komoly következményekkel járhat. Oroszország egyértelműen kijelentette, hogy készen áll a katonai válaszlépésekre, és a Nyugatnak komolyan kell vennie ezt a fenyegetést.

Dmitrij Medvegyev is nemrégiben egy új hiperszonikus ballisztikus rakétáról, az Oresnyikről osztotta meg a gondolatait. A fegyvert most először vetettek be, egyelőre nem nukleáris robbanófejjel. A rakéta alkalmazása azonban aggodalmat keltett Európában, főként amiatt, hogy a jövőbeli bevetések során esetleg nukleáris fejekkel szerelhetik fel.

Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese a Telegramon megjelent bejegyzésében hangsúlyozza a rakéta hatékonyságát és gyorsaságát, ami szerinte megállíthatatlanná teszi ezt a fegyvert, így a lehetséges következmények katasztrofálisak lehetnek.

Emellett Medvegyev kritizálja azokat a propagandistákat, akik szerinte tagadják a rakéta létezését. Szarkasztikusan hozzáteszi, hogy ezen hozzáállás nem fogja megoldani a problémát, csupán eltereli a figyelmet a valós veszélyről.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)