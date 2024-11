Szektatáborban razziázott a rendőrség, hajmeresztő, mit használtak a meditáláshoz

A rendőrök lezárták a területet és most azt nyomozzák, hogy hogyan szállították a helyszínre a holttesteket. Találtak olyan dokumentumokat is, amelyek azt igazolják, hogy az elhunytak rokonai adományozták nekik a testeket, amelyeken most DNS-teszteket is elvégeznek.

A Kamphaeng Phet Tartományi Buddhizmus Hivatala elrendelte az erdei kolostorban végzett tevékenységek beszüntetését.