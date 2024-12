A fehér karácsony nem csak álom

Karácsonyi dalok tömkelege szól a fehér karácsony varázsáról, azonban Európában egyre ritkábban adatik meg, hogy havas táj szolgáltassa a hátteret a Csendes éjhez. Az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a havas szenteste valószínűsége kontinensünk nagy részén – írja Daan van den Broek, a Helsinki Egyetem kutatója.

Kelet- és Közép-Európában különösen drámai csökkenés tapasztalható a fehér karácsony valószínűségében, helyenként akár 20-50 százalékpontos visszaeséssel – mutat rá a kutató. Általánosságban elmondható, hogy minél délnyugatabbra megyünk Európában, annál kisebb az esélye a fehér karácsonynak – tette hozzá Van den Broek.

De akkor mit tehet az, aki nem tud lemondani a fehér karácsonyról? Akadnak azért még olyan területek Európában, ahol továbbra is szinte garantált a fehér karácsony, ilyen például Skandinávia északi része és az Alpok magasabb régiói.

Szép fehér karácsonyunk lehet például a finnországi Rukában, az ausztriai Zell am Seeben vagy a svájci Diavolezzában, ezeken a helyszíneken ráadásul a téli sportok széles skálájának is hódolhatunk. Franciaországban Avoriaz, Tignes, Val d'Isère és Val Thorens is remek célpontok lehetnek.

Aki épp ellenkezőleg, inkább maga mögött hagyná a téli hideget, és kellemesebb hőmérsékleti viszonyok között ünnepelne, számos úti cél közül válogathat Európa déli részén. A legkellemesebb időjárást a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek kínálja, ahol még december végén is 20-25 fok körül mozog a hőmérséklet.

Hasonlóan kellemes az idő Cipruson, Krétán és Máltán is. Aki a szigetek helyett inkább a szárazföldet választaná, Portugália déli Algarve tartományában vagy a török riviérán is megtalálhatja a számítását.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)