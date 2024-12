Eddig nem látott videón a Szu–34-es vadászrepülő bevetése a háborúban

A Szu–34-es vadászbombázó, amelyet ebben a műveletben bevetettek, az orosz légierő egyik legmodernebb és legsokoldalúbb repülőgépe. Ez a típus a Szu–27-es vadászrepülőgép továbbfejlesztett változata, amelyet kifejezetten földi célpontok elleni csapásmérésre terveztek, de emellett kiváló légiharc-képességekkel is rendelkezik. A Szu–34-es kiemelkedő tulajdonságai közé tartozik a nagy hatótávolság és a jelentős fegyverzeti kapacitás. A repülőgép akár 1100 kilométeres távolságra is eljuthat utántöltés nélkül, ami lehetővé teszi, hogy mélyen az ellenséges vonalak mögött is végrehajtson bevetéseket. A repülőgép páncélzata kiemelkedő védelmet nyújt a személyzet számára. A Szu–34-es fejlett elektronikai rendszerekkel is fel van szerelve, beleértve a modern radarokat és célzóberendezéseket. Ezek lehetővé teszik a repülőgép számára, hogy bonyolult időjárási körülmények között és éjszaka is végrehajtson bevetéseket.