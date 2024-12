Kelemen Hunor a történelmi kormányszereplésről beszélt lapunknak

– Az RMDSZ aláírta a koalíciós megállapodást, valamint hatalmas sikerként könyvelhető el a vezető pozíció két minisztérium élén. Cseke Attila fejlesztési miniszter, valamint Tánczos Barna nemcsak pénzügyminiszter, hanem miniszterelnök-helyettes is lett. Mekkora jelentősége van ezeknek a politikai sikereknek?

– 2024 egy erős választási időszak volt nálunk, a magyar közösség kitett magáért, ennek tulajdonítható, hogy a kormányszereplésünk lehetségessé vált és erős pozíciókat tudtunk megfelelni. A magyar emberek kiálltak a közösségért, kiálltak magukért. Arra törekedtünk, hogy harmincöt év után egy ilyen nehéz pillanatban – mert a költségvetést padlóra küldték, romokban hever –, mégis vállaljuk a felelősséget , hogy a józan észre apellálva rendezzük a költségvetést.

Románia demokratikus történelmében először van magyar pénzügyminiszter.

Így van rálátásunk az egészre, hisz a pénzügyminiszter előtt a költségvetéstől kezdődően minden apró részletig az előterjesztéseknek ott kell lenniük. Amennyi pénz lesz, annyiból tudjuk a helyi közösségeket segíteni építeni. Így ez a kettő összekapcsolva, azt gondolom, hogy 2024-ben a politikában, a kormányzatban szintézist jelent, amit sikernek tartok.

–Év végén milyen érzés visszatekinteni az elnökválasztás eseményeire és fejleményeire? Mint ismert, Crin Antonescut fogja támogatni a kormánykoalíció tavasszal a megismételt elnökválasztáson.

– Nagyon vitatott helyzet, hogy az elnökválasztást érvénytelenítette az alkotmánybíróság. Nem akarnám ezt kommentálni, sem bírálni, tudomásul vesszük. Továbbra is azon az állásponton vagyunk, hogy a szélsőségeseket választáson kell legyőzni. És a másik fontos szempont, hogy mielőbb meg kell tartani a választást. Nem lehet húzni az időt, mert az csak újabb feszültségeket és újabb konfliktusokat fog okozni a társadalomban. Az emberek dühösebbek lesznek, ezért mi azt mondtuk, hogy húsvét előtt van az az időszak, amikor legkésőbb meg kell szervezni a választásokat, az elnökválasztást, ezért javasoltuk azt, hogy legyen egy jelöltje a koalíciónak, mert még mindegyik koalíciós párt vezetőjének saját struktúráiban jóvá kell hagyni, de úgy gondoltuk, hogy egy jelölttel a koalíció részéről nagyobb sikerrel lehet nekivágni a tavaszi elnökválasztásnak.

Ezért mondtuk, hogy egy jelölttel induljunk.

De továbbra is dühösek, elégedetlenek az emberek, és azt hiszem, hogy ezt akkor tudják kifejezni, amikor elnökválasztás lesz. Tehát egyrészt kell egy jó jelölt, kell egy jó kampány és kell egy erős csapat, amely a kampányt végig tudja vinni, ezt kell előkészíteni januárig.

–Nemrég Orbán Viktorral és Marcel Ciolacuval közösen tárgyaltak Bukarestben. Milyen volt a találkozó, és hogyan látja a magyar soros EU-elnökség idején megvalósított célkitűzéseket?

–A schengeni csatlakozás a magyar elnökség alatt történt, és nagyon fontosnak tartom, hogy a miniszterelnök úr vállalta az első pillanattól kezdve, hogy a magyar elnökség alatt napirendre tűzi és Románia csatlakozását támogatja. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Nekünk, magyaroknak fontos itt Erdélyben, fontos a Kárpát-medencei magyarságnak, hogy most már a fizikai határok nem akadályoznak abban, hogy egymással kapcsolatot tartsunk.

Továbbá igazságot is szolgáltat az országnak, mert a kettős mérce 13 esztendeje sújtja a technikailag felkészült Romániát. A csatlakozás a kereskedelemnek, a gazdaságnak, hosszú távon pedig a román-magyar kapcsolatoknak is jót tesz, mert mégiscsak a magyar elnökség alatt sikerült Romániát szárazföldi határainál csatlakoztatni. Azt hiszem, hogy nem is tudjuk eléggé értékelni, hogy ez a magyar elnökség alatt, egy választási esztendőben történt meg, és bízom abban, hogy a bizalom a románok és a magyarok között ezzel erősödni fog.

Azt nem gondolom, hogy az összes előítéletet le lehet rombolni, de abban biztos vagyok, hogy lehet segíteni a bizalom helyreállításában.

Nehéz költségvetési helyzetben vagyunk, most látjuk csak a számokat, óriási a költségvetési hiány, nagyon kevés a mozgástér, és ilyen körülmények között kell nekünk olyan döntéseket hozni, hogy ne a polgárok fizessék meg a költségvetési hiány lefaragását, ezért az adóemelést, illetékek emelését nem látjuk lehetségesnek, viszont racionalizálni kell egy csomó költséget, mert túlköltekeztek. 2024-ben túlköltekeztek, 2023 második felében, tulajdonképpen 2023 októberétől nagyon elszabadult a költekezés, és ezt most muszáj helyre rakni. Tehát ilyen körülmények között tudnunk kell azt mondani, hogy nem lehet többet költeni, mint amennyi a bevétel, nem lehet folyton adósságból költekezni, de nem az embereknek kell megfizetniük azt, hogy az előző kormány túlköltekezte magát.

Borítókép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke beszédet mond Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének mandátuma letétele alkalmából (Fotó: MTI)