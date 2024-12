Oroszország elkötelezett Magyarország energiaellátásának fenntartása mellett

A tárcavezető az energiaügyért felelős orosz miniszterelnök-helyettessel, Alekszandr Novakkal és több nagy energiaipari cég vezetőjével folytatott egyeztetését követően rámutatott, hogy az Oroszországból származó energiaforrások igen fontos szerepet játszanak Magyarország ellátásának biztonságában.

Ez nem politikai kérdés, és nem is politikai választás kérdése, hanem a fizikai valóság, az infrastruktúra így adja ki magát. Magyarországon nagymértékben, nagy mennyiségben használunk fel orosz eredetű földgázt, kőolajat és nukleáris fűtőanyagot. És ez bizony hozzájárul a magyar energiaellátás biztonságához

– folytatta. Hozzátette, hogy ezt a jó együttműködést nem szabad feladni, „már csak azért sem, mert ennél jobb ajánlatot még senki nem adott nekünk. Ennél biztosabb és ennél versenyképesebb árú energiaforrásokról nincs tudomásunk” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban arról számolt be, hogy az Egyesült Államok a Gazprombank szankciós listára helyezésével nehéz helyzetbe hozta vagy legalábbis próbálja hozni az orosz energiaforrásokat használó közép- és délkelet-európai országokat, ugyanis ezen a pénzintézeten keresztül zajlik a fizetés. Kifejtette, hogy a nap folyamán áttekintették a helyzetet, és Alekszandr Novak, illetve az érintett orosz energiavállalatok vezetői is megerősítették, hogy abszolút érdekeltek az együttműködés, s a szállítások folyamatosságának fenntartásában.

Elkötelezték magukat amellett, hogy mindenképpen megoldást találjunk erre a helyzetre

– tudatta. – Úgyhogy a jogászaink – a szankciós jogászok, az energiajogászok, a pénzügyi jogászok – már dolgoznak is a megoldáson, hogy az amerikai szankciók által előidézett helyzetet kezelni tudjuk, és Magyarország energiaellátását, energiaellátásának biztonságát fenn tudjuk tartani a jövőben is – tájékoztatott.

A miniszter leszögezte, hogy a kormány mindent megtesz hazánk energiaellátásának biztonságáért, és arra is kitért, hogy regionális erőfeszítésről van szó, mert más országok is hasonló cipőben járnak, így velük is folyamatos az együttműködés.

A lényeg tehát az, hogy Oroszország mind a kőolaj, mind a földgáz, mind pedig a nukleáris fűtőanyag szállítását fenn kívánja tartani, és hogyha a szándék közös, akkor egészen biztosan találunk megoldást is. A jogászok dolgoznak, mi pedig felügyeljük a munkájukat

– összegzett.

