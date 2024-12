Oroszország fokozza a szíriai lázadók elleni légicsapásokat

Az angliai székhelyű, de Szíriában kiterjedt aktivistahálózattal rendelkező szervezet információi szerint az orosz csapások vasárnap kora reggel az iszlamisták vezette ellenzéki szövetség által elfoglalt városokat és falvakat vették célba az északnyugati Idlíb tartományban és a középső Hama tartományban. Hasonló csapásokról számoltak be az északi Aleppó városában is, amelyet a hét elején az ellenzéki erők elfoglaltak a kormány erői elleni meglepetésszerű akcióban. Rami Abdel-Rahman, az OSDH igazgatója arról számolt be, hogy az orosz erők tegnap este óta minden fronton bombáznak.

A dpa német hírügynökségnek azt mondta, a lázadók jelenleg Aleppót, Szíria második legnagyobb városát tartják ellenőrzésük alatt, kivéve néhány kurdok által uralt negyedet az északnyugati külvárosban.

A Hajat Tahrír as-Sám (HTS) nevű dzsihadista csoport és a vele szövetséges lázadószervezetek fegyveresei szerdán hatalmas támadást indított Szíria északnyugati részén, ami jelentős eszkalációt jelent az országban 2011 óta dúló polgárháborúban, amelynek frontvonalai az utóbbi időben viszonylag stabilak voltak.

A HTS az egyik legerősebb fegyveres milícia Északnyugat-Szíriában. Szombaton a szíriai hadsereg közölte, a többfrontos offenzívában részt vevő felkelők nagy száma arra késztette őket, hogy egy ellentámadás előkészítésére erőiket átcsoportosítsák. Jordánia vasárnap közölte, hogy a szíriai fejlemények „aggodalomra adnak okot”, és Ammán visszautasít minden olyan intézkedést, amely veszélyezteti északi szomszédja biztonságát és stabilitását. Ajmán Szafadi külügyminiszter az állami televízióban azt mondta, hogy a királyság támogatja Szíria területi integritását és szuverenitását, egyben pedig fokozott diplomáciai erőfeszítéseket sürget a konfliktust lezáró politikai rendezés érdekében.

Amint arról korábban beszámoltunk, lázadók nagyszabású offenzívát indítottak Szíria északi részén, és jelentős területeket foglaltak el Aleppóban és Hama tartományban.

Borítókép: Füst száll fel az Aszad-rezsim és az orosz erők harci gépei által a szíriai Idlíb tartományra mért légicsapások után 2024. december 01-én. (Fotó: Ula Muhammed/Anadolu/Anadolu via AFP)