Sokkolta a közösséget az igazgató meggyilkolása

A mindössze 26 éves Luigi Mangione tavaly óta gyakorlatilag eltűnt, megszakítva minden kapcsolatot a családjával és barátaival. Az előkelő magánegyetemet végzett diplomás fiatalember nem csupán a barátait, hanem aggódó szüleit is teljes bizonytalanságban hagyta. A család több mint fél évig kutatott utána, számos ismerősét megkeresve és a rendőrségi szervekkel is felvéve a kapcsolatot, írja a The Wall Street Journal.

Luigi Mangione, miután 2024. december 9-én letartóztatták a pennsylvaniai Altoonában. Fotó: AFP/Pennsylvania Állami Rendőrkapitányság

– Mindig is szeretetteljes, erősen összetartó családi körben nevelkedett – nyilatkozta egy közeli ismerős. Édesanyja még a San Franciscó-i rendőrségnél is bejelentette a fia eltűnését tavaly novemberben, ám minden erőfeszítés eredménytelen maradt.

Az embervadászat vége

Mangione több hónap után bukkant fel, a rendőrség az Egyesült Államok egyik legismertebb gyilkossági nyomozása kapcsán kereste. Luigi Mangione a UnitedHealthcare vezérigazgatójának, Brian Thompsonnak a meggyilkolásával került előtérbe. A nyílt utcán történt gyilkosság hatalmas társadalmi figyelmet és megdöbbenést váltott ki egész Amerika-szerte. Mangione kilétére akkor derült fény, amikor egy McDonald’s-ban egy vásárló felismerte, és bejelentette a rendőrségnek. Másnap letartóztatták Pennsylvaniában, és a neve pillanatok alatt hírhedtté vált az amerikai médiában. A 26 éves férfit New York-i ügyészek szándékos emberöléssel vádolják az egészségügyi óriáscég vezetőjének halála kapcsán.

Egy sikeres és erős család a háttérben

Luigi Mangione családja ismert volt Baltimore közösségében. A jómódú olasz–amerikai család számtalan vállalkozással (golfklubok, idősek otthona és egyéb ingatlanok) alapozta meg anyagi sikereit és hírnevét. Az olasz közösség között is kiemelkedő helyet foglal el a család, számos közösségi, egyházi és jótékonysági eseményen vesznek részt.

– Soha nem hivalkodók – mondta egy ismerősük, aki szerint a családi értékek mindig is fontosabbak voltak számukra, mint az anyagi javak.

Luigi Mangione letartóztatása nem csupán a családot rázta meg, hanem a baltimore-i és az amerikai olasz közösséget is. A helyi lakosok és közösségi vezetők is értetlenül állnak a történtek előtt, és a szolidaritásukat fejezték ki a családnak.

Faust mint példakép

A fiatalember korábban sokat betegeskedett, és alkoholproblémákkal is küzdött. 2023 nyarán ázsiai túrára indult a közösségi posztjai alapján. Akkori bejegyzései szerint a Hogyan gyógyuljunk meg a távolságtartó, elutasító vagy önző szülőktől? című könyvet olvasta, írja a lap.

Luigi Mangione a Pennsylvania Büntetés-végrehajtási Intézet fotóján. Fotó: AFP

Egy héttel azelőtt pedig, hogy a nyomozók szerint megérkezett New Yorkba, a gyilkosság helyszínére, Goethe Faustját olvasta, amely azt a kérdést teszi fel, hogy mi az egyéniségünk kibontakozásának útja, lehet-e az emberi lét teljes. Faust egyezséget köt az ördöggel, hogy átengedi neki a lelkét, ha az életében szolgálja őt, és egyetlen pillanatra igazán boldog és elégedett lesz.