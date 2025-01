Egyre több állam lép fel a gyermekek érdekében

Alabama, Maryland és New Hampshire törvényhozói a közelmúltban jelentették be, hogy korlátozni kívánják a mobiltelefonok használatát az iskolai órák alatt – számol be róla az NBC News amerikai hírtelevízió. Ezzel csatlakoznak ahhoz a tizenegy szövetségi államhoz, ahol már decemberben hasonló törvényjavaslatokat nyújtottak be. A KFF egészségpolitikai kutatócsoport adatai szerint összesen 14 állam fontolgatja ilyen jellegű szabályozás bevezetését.

A képernyők negatívan befolyásolják a tanulási környezetet, elvonják a diákok figyelmét az óráktól, és akadályozzák a tanárokat munkájuk elvégzésében. Ennek véget kell vetni

– jelentette ki Kelly Ayotte, New Hampshire republikánus kormányzója.

Jelenleg nyolc államban – Kaliforniában, Floridában, Indianában, Louisianában, Minnesotában, Ohióban, Dél-Karolinában és Virginiában – már érvényben van valamilyen szintű mobiltelefon-tilalom vagy -korlátozás az állami iskolákban.

A törvényhozók lépései összhangban vannak a legújabb kutatási eredményekkel, amelyek szerint a tinédzserek túlzott közösségimédia-használata összefüggésbe hozható a szorongással, depresszióval és egyéb mentális problémákkal. Egy 2023-as Gallup-felmérés kimutatta, hogy az amerikai tizenévesek 51 százaléka napi legalább négy órát tölt közösségi média használattal.

A mobiltelefon-korlátozás támogatói szerint az intézkedések segítenék a diákokat, hogy az órák alatt a tananyagra koncentráljanak, ne pedig például a csoportos csevegésekre. Mint arról beszámoltunk, az UNESCO, az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális kérdésekkel foglalkozó szervezete egy 2023-as tanulmányában kimutatta, hogy a modern technológia csupán egy bizonyos pontig segíti a tanulásban a gyermekeket, a túlzásba vitt használat már káros hatással van rájuk.

A probléma súlyosságát egyre több ország ismeri fel világszerte. Európában Hollandia, Olaszország, Finnország, Svédország, Görögország, Oroszország és Magyarország már betiltotta az iskolai mobilhasználatot, Franciaországban pedig kísérleti jelleggel mintegy kétszáz iskolából tiltották ki a készülékeket. Szintén a tilalom útjára lépett Új-Zéland, Ausztráliában pedig egyelőre Dél-Ausztrália, de elképzelhető, hogy az intézkedést hamarosan az egész országra kiterjesztik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)