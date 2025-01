Elkezdődött a globalista rendszer lebontása

Európa korábban is szigorúan Amerika-barát volt, de most Washington ha nem is 180, de legalább kilencven fokkal megváltoztatja ideológiai irányvonalát. És fájdalmasnak tűnik ez a keménység az európai vezetők számára. Van, aki felesküszik, van, aki ellenáll. De a folyamat elkezdődött: a trumpisták lerombolják a liberálisokat és a globalistákat Európában.