Orbán Viktor: A szankcióknak vége lesz, ha az Európai Bizottság nem tartja be, amiben megállapodtunk

Megkaptuk a garanciákat, de a helyzet az, hogy a szankciókról félévente dönteni kell, és ha nem tartják be, akkor nemcsak eljutunk addig a pontig, ahol fölvetjük a szankciók eltörlését, hanem el is fogjuk törölni. Tehát ha most ezt a bizottság nem tartja be, amiben megállapodtunk, akkor a szankcióknak vége lesz