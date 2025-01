Több év börtönbüntetésre ítélték Oroszországban Alekszej Navalnij néhai ellenzéki politikus három ügyvédjét

A petuski bíróság Vagyim Kobzevre, a Navalnij jogi képviseletét ellátó csapat vezetőjére öt és fél évi szabadságvesztést szabott ki a zárt ajtók mögötti tárgyaláson, Alekszej Lipcer ötéves, Igor Szergunyin pedig három és fél éves börtönbüntetést kapott.

Mindhármukat 2023 októberében vették őrizetbe „szélsőséges közösségben való részvétel címén”, majd egy hónappal később a terroristák és szélsőségesek nyilvántartásába vette őket az orosz pénzügyi felügyelet.

A per ellenük tavaly szeptemberben kezdődött el. Az orosz hatóságok azzal vádolták őket, hogy 2021 januárja és Navalnij 2024 februárjában bekövetkezett halála között információkkal látták el a bebörtönzött ellenzéki politikust azzal a céllal, hogy továbbra is irányítani tudja „szélsőséges csoportját”, és a börtönben is „szélsőséges bűncselekményeket tudjon kitervelni, előkészíteni és végrehajtani”.

December végén a Novaja Gazeta című lap jelentése szerint Vagyim Kobzev azt mondta a bíróság előtt: azért akarják megbüntetni őket, mert Navalnij nézeteit terjesztették. A bíróság közleménye szerint Igor Szergunyin bűnösnek vallotta magát.

A három ügyvéd védelmét ellátó jogi képviselők egyike, Roman Karpinszkij azt mondta: a vádat azokra a lehallgatott beszélgetésekre alapozták, amelyeket az ügyvédek Navalnijjal folytattak a börtönben, ami Karpinszkij szerint a „szakmai titoktartás megsértésének” minősül.

Julija Navalnaja, Alekszej Navalnij özvegye az X közösségi oldalon azt írta, hogy az elítélt ügyvédek „politikai foglyok”, akiket azonnal szabadon kell bocsátani.

Сегодня суд приговорил адвокатов Алексея к реальным срокам в колонии: Вадима Кобзева к 5 годам и 6 месяцам, Алексея Липцера к 5 годам, а Игоря Сергунина к 3 годам и 6 месяцам.



Вадим, Алексей и Игорь - политические заключенные и должны быть немедленно освобождены. pic.twitter.com/lbhow2ye3o — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) January 17, 2025

Alekszej Navalnij tavaly februárban halt meg egy sarkvidéki börtönben, ahol 19 éves büntetését töltötte. Külföldön tartózkodó támogatói a pénteki ítélethirdetés után azt mondták: feltehetően nem véletlen, hogy a bíróság éppen Navalnij Oroszországba történő 2021-es visszatérésének évfordulóján hirdette ki döntését.

Borítókép: Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki politikus bebörtönzött ügyvédei (Fotó: AFP)