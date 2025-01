Tűz Los Angelesben: exkluzív interjút adott lapunknak egy kaliforniai magyar

Ahogy arról lapunk is beszámolt, pusztító tűzvész sújtja Kaliforniát. Százezrek otthona vált a földdel egyenlővé néhány óra alatt, sokan pedig életüket vesztették az újabb természeti katasztrófa miatt. Lapunknak egy Kaliforniában élő magyar nő nyilatkozott arról, hogyan élik meg a tűzvészt Los Angeles közelében. A nő elmondta, ők biztonságban vannak, de éppen előző este tört ki a közelükben egy újabb tűz, a hollywoodi hegyekben – ez már az ötödik körülöttük.

Fotó: Anadolu via AFP

– A három legnagyobbat egyáltalán nem tudják kontroll alatt tartani a szél miatt. Most éppen nincs olyan nagy légmozgás, de az előrejelzések szerint estére megint feltámad a szél, és a jövő hétre is mondanak szelesebb napokat. Ez nehezíti az oltást, sőt elősegíti a tűz terjedését, ráadásul az elmúlt időszakban nem esett az eső, minden teljesen száraz. Ez egy valódi „perfect storm” – részletezte a körülményeket.

Mint mondta, a tűzvész még akár hetekig is eltarthat.

Csilla a családjával Woodland Hillsben lakik, a város és a tűzvésszel különösen érintett Malibu között húzódik a Santa Monica-hegység. A Malibu felé, a hegyen át vezető út le van zárva, és a szél az óceán felé fúj, ezért az a tűz nem tud elterjedni feléjük.

– A völgy túloldalán tomboló tűz füstjét azonban erre fújja a szél – tette hozzá. Azt is megjegyezte, a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ne menjenek kíváncsiskodni, videókat készíteni a tűz közelébe, mivel ez nemcsak hogy életveszélyes, akadályozza a mentési munkálatokat is.

Mint mondta, a gyerekeinek még tart a téli szünet, de már előre jelezték, hogy az iskolák nem nyitnak ki, online folyik majd az oktatás.

Bár ők biztonságban vannak, a férje egyik ismerősének porig égett a háza.

Az a baj, hogy bár a tűz nem terjed olyan gyorsan, a parazsat viszi a szél. A híradóban is mutattak felvételeket arról, hogy akár pingponglabda nagyságú parazsakat is el tud hordani több mérföldre is, így nagyon könnyen kapnak lángra a családi házak is

– tette hozzá.

Az üresen hagyott családi házakban pedig megjelentek a fosztogatók is. – Sajnos olyan esetekről is hallani, hogy a félig leégett családi házakba mennek be fosztogatók, és azt a keveset is, ami megmaradt, ellopják – mondta Csilla. Hozzátette, a helyi seriff kétségbeesetten nyilatkozott arról is a híradónak, hogy rengeteg embert kellett kényszeríteni arra, hogy elhagyja otthonát – a halálos veszély ellenére ragaszkodtak házukhoz.

Az egyik áldozatot, egy idős férfit úgy találtak meg a házában, hogy még a kezében volt a slag, amivel meg akarta védeni a házát a lángoktól

– tette hozzá.

Az is problémát okozott, hogy bár a tűzoltók arra kérték a lakosokat, hogy hagyják otthon az autóikat, rengetegen indultak útnak kocsival. – Később pedig, amikor már nagy baj volt, egy markolónak kellett eltakarítania a felgyűlt autókat az utakról, hogy helyet csináljanak a tűzoltóknak – számolt be róla a Kaliforniában élő nő.

Más településekről, sőt más államokból is érkeznek tűzoltók, a kormány pedig vészhelyzetet hirdetett, így extra forrásokhoz jut Kalifornia, azonban a tűz olyan nagy kiterjedésű, hogy egyszerűen nincs annyi tűzoltó, amennyi kellene.

A tévében a riporterek is elmondták, hogy hozzájuk mennek oda segítséget kérni az emberek, hogy szóljanak a tűzoltóknak, mert itt vagy ott ég valami, de a legtöbb esetben nincs kinek szólni, túl nagy területen tombolnak a lángok

– mondta Csilla. Azt is hozzátette, több felvételt is látott ismerős helyekről, éttermekről, ahol a férjével volt korábban, amelyek porig égtek.

Csilla külön felhívta rá a figyelmet, hogy

óriási az összefogás, mindenki ott segít, ahol tud.

A lakosok, akiknek el kell hagyni az otthonukat, ingyen szállhatnak meg szállodákban, és Airbnb-szálláshelyeken. De az Uber fuvarszolgálat is felajánlotta az ingyenes utazást a károsultaknak, sokan pedig saját házukba fogadnak be olyanokat, akiknek nem biztonságos hazamenni. Csilla megjegyezte, Kaliforniában, Los Angeles környékén minden ősszel rendszeresek az erdőtüzek, az azonban mindenkit meglepett, hogy ekkora tűz lett januárban.

Borítókép: Tűz Los Angelesben (Fotó: AFP)