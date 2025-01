Venezuelai bandatagok támadják a texasi határátkelőket

A múlt héten húsz venezuelai bandatag, pengékkel, kerékbilincsekkel és törött üvegekkel felfegyverkezve próbált erőszakkal bejutni az Egyesült Államokba egy határátkelőn a texasi közbiztonsági minisztérium tájékoztatás szerint, melyről a The New York Post számolt be.

Újév napján újabb áttörési kísérlet várható

– figyelmeztet a jelentés.

A texasi kormány kerítése a mexikói határon (Fotó: Anadolu/AFP)

A brutális börtönbanda egyre kétségbeesettebben próbál még több tagot bejuttatni az Egyesült Államokba, mielőtt a megválasztott elnök, Donald Trump átveszi a hatalmat

– mondta Victor Avila, a Nemzetbiztonsági Nyomozóiroda nyugalmazott ügynöke, hozzátéve: azért tapasztalható ez az erőszak a határon, mert tudják, hogy „27 nap múlva minden megváltozik.”

A texasi hatóságokat egy névtelen informátor figyelmeztette az erőszakos bandatagok próbálkozásaira. A tippadó szerint a banda rá akart támadni az ott állomásozó texasi nemzeti gárda katonáira, akkor, amikor erősítés nélkül maradnak.

Egy texasi rendvédelmi forrás elmondta, hogy az elmúlt napokban egyre gyakoribb a lövöldözés az El Pasó-i határ mentén.

A hatóságoknak több figyelmeztető lövést is le kellett adniuk a határt áttörni próbáló csoportokra.

A Tren de Aragua venezuelai bűnszervezet, amely több dél-amerikai országban is gyilkosságokkal és zsarolással szítja a terrort a hatóságok szerint (Fotó: AFP/Cris Bouroncle)

A kiújult erőszakos cselekmények középpontja mindössze néhány mérföldre van attól a helytől, ahol ez év márciusában több mint kétszáz illegális migráns áttörte a szögesdrótot, és néhányan közülük brutálisan bántalmazták a texasi nemzeti gárda katonáit. A közeli El Paso a Tren de Aragua főhadiszállása, és sok tagja érkezik a határvárosba, mielőtt az ország más területeire indulna. A banda fokozott erőszakosságára vonatkozó legújabb figyelmeztetés az Amerika-ellenes ideológiához kapcsolódik, amelyet szakértők a terroristacsoportokéhoz hasonlítanak.

Úgy gondolom, hogy a Tren de Aragua utasítással érkezik. És úgy gondolom, hogy az ideológiájuk inkább terroristaideológia, a pusztítás ideológiája.

– mondta egy biztonsági szakértő.

Ugyanúgy gyűlölik az Egyesült Államokat, mint a terroristák, és gyilkolni, pusztítani fognak, átveszik az üzleteket, a lakóparkokat, bármit megtesznek, hogy elpusztítsák az életmódunkat az Egyesült Államokban

– tette hozzá.

Greg Abbott,Texas kormányzója (Fotó: AFP)

Szeptemberben Greg Abbott, Texas kormányzója külföldi terrorszervezetnek nyilvánította venezuelai bűnbandát, és republikánus vezetésű állam további állami bűnüldözési erőforrásokat is bevetett, hogy fellépjen a banda egyre növekvő jelenléte ellen. Abbott emellett tízéves minimumbüntetést vezetett be a bandatagokat Texasba szállító embercsempészekre.

Trump több millió illegális bevándorló kiutasítását tervezi az Egyesült Államokból

Donald Trump beiktatását követően nagyszabású deportálási akcióba kezdhet, amely több millió illegális bevándorló kiutasítását célozza meg az Egyesült Államokból. Ez a terv már a választási kampány során is központi szerepet játszott, Trump a bevándorlás kezelésének kudarcáért ostorozta ellenfeleit.

Becslések szerint mintegy tizenegymillió illegális bevándorló él az USA-ban.

A Mexikóval határos déli államok szenvedik el a legnagyobb terhet. Trump terve az, hogy az első napon aláírja a történelem legnagyobb deportálási programját előkészítő rendeleteket, első lépésként egymillió illegális bevándorló kiutasítását tűzve ki célul. Elsősorban a bűncselekményeket elkövető vagy kiutasítási végzést kapó illegális bevándorlókat érinti majd a deportálás.